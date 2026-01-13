قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

فى لقائه مع مسئولى التأمين الصحى الشامل.. محافظ أسوان: صحة المواطن أولوية قصوى

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

التقى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بالدكتورة رحاب على مدير فرع هيئة التأمين الشامل بالأقصر ، والدكتور مصطفى أبو المجد مدير فرع هيئة التأمين الشامل بأسوان .

ويأتى ذلك إستمراراً لمواصلة ودعم آليات التنسيق والتعاون من أجل الإرتقاء بالمنظومة الصحية وضمان حصول كل مواطن على خدمة طبية آمنة ومتكاملة .

وقد أكد الدكتور إسماعيل كمال على حرصه للمتابعة الدورية لأداء منظومة التأمين الشامل وبحث المشكلات والتحديات التى تواجه تقديم الخدمة الصحية لضمان تلبية إحتياجات المرضى والمستفيدين بالشكل المطلوب .

وشدد المحافظ على ضرورة التطوير المستمر للأداء وزيادة تنظيم أساليب التعاون بين مختلف الهيئات والجهات الصحية لتحقيق الإستجابة السريعة لإحتياجات المرضى وخاصة فى الحالات الحرجة .

التأمين الصحى

وأشار محافظ أسوان إلى أن صحة المواطن تمثل أولوية قصوى على رأس أجندة العمل التنفيذي حيث أن المحافظة تبذل جهوداً كبيرة لضمان نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل بإعتبارها أحد أهم مشروعات الحماية الإجتماعية ، والتى تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين والمستفيدين وتقديم خدمة صحية متميزة تلبّي جميع تطلعاتهم وإحتياجاتهم.

وخلال الاجتماع وجه الدكتور إسماعيل كمال بالتوسع في توفير المراكز الطبية المتخصصة لإجراء التحاليل الطبية وخاصة تحاليل فيتامين (D) والميكروب الحلزونى ، بالإضافة إلى التوسع فى التعاقد وزيادة عدد الصيدليات التجارية داخل مختلف مراكز ومدن المحافظة لتسهيل حصول المنتفعين على العلاج والأدوية المطلوبة دون معاناة، والتغلب على أي نقص في بعض الأصناف الدوائية.

وكلف المحافظ بتكثيف الجهود لزيادة أسرة العناية المركزة بالمستشفيات التابعة للمنظومة لتلبية الإحتياجات المتزايدة والتعامل الفورى مع الحالات الحرجة دون تأخير، بالإضافة إلى إتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير عقار (البلافيكس ) بصفة منتظمة حفاظاً على إستقرار الحالة الصحية لمرضى القلب.

وفى نفس الإجتماع إستعرضت الدكتورة رحاب على والدكتور مصطفى أبو المجد عدد من الإنجازات التى حققتها منظومة التأمين الصحى الشامل ودورها الملموس فى توفير العلاج اللازم للمرضى، خاصة إجراء العمليات الجراحية الكبرى والخطيرة التي تتطلب تكاليف مالية مرتفعة  وهو ما يعكس نجاح المنظومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق مظلة حماية صحية شاملة .

