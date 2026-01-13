خالد أبو بكر: المستشار هشام بدوي شخصية قوية لن تسمح بالتهاون في حقوق مجلس النواب

أشاد الإعلامي خالد أبو بكر، بانتخاب المستشار هشام بدوي رئيساً للبرلمان، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل نقطة هامة في الحياة النيابية المصرية.

ووجّه أبو بكر تحية تقدير للمستشار حنفي جبالي على ما قدمه من جهد متميز خلال توليه المنصب السابق، مشيراً إلى أن لغته العربية وانضباطه كانا مدرسة يحتذى بها.

وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج آخر النهار، عبر قناة النهار، أنّ اختيار المستشار هشام بدوي يعكس معرفة دقيقة بشخصيته القانونية المتميزة وخبراته الكبيرة، خصوصاً كونه شغل منصب المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة، مما يؤكد أن القيادة الجديدة للبرلمان ستعتمد على القوة والكفاءة.

وذكر، أن الجهاز الإداري للمجلس، الذي وصفه بالجنود المجهولين، كان له دور أساسي في نجاح العملية التشريعية، حيث قدم خدمات احترافية لا يمكن الاستغناء عنها.

وأوضح أبو بكر أن المستشار هشام بدوي شخصية قوية لن تسمح بالتهاون في حقوق المجلس، مؤكداً أن الحكومة المقبلة أو أي تعامل مع البرلمان خلال فترة رئاسته يجب أن يأخذ في الاعتبار صرامة موقفه القانوني وقدرته على الدفاع عن المجلس.

وأكد أن رئيس البرلمان الجديد سيكون قريباً من أعضاء المجلس وموظفيه ومستشاريه، وسيبقى بابه مفتوحاً للجميع، بما يعكس روح الانفتاح والعمل الجماعي.

واختتم خالد أبو بكر مؤكداً أن انتخاب هشام بدوي يمثل فرصة لتفعيل حياة برلمانية حقيقية، مع إنشاء لجان قوية وفعالة قادرة على الرقابة والمساءلة، مع مراعاة أن الوزراء السابقين يجب أن يترفعوا عن رئاسة لجان تخص حقائبهم السابقة لتجنب أي تضارب في المصالح.

