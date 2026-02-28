بسبب ركنة سيارة .. القبض على شخصين تعديا على فرد أمن بالضرب داخل كومبوند بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصين بالتعدى على فرد أمن إدارى بإحدى التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة لرفضه ركن سيارتهما صف ثانى.



بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وبتاريخ 20 الجارى حدثت مشادة كلامية بين فرد أمن إدارى وشخصين لذات السبب، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الآخيران على الأول بالسب والضرب دون حدوث إصابات.

أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة "الظاهران بمقطع الفيديو" (مقيمان بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الاجراءات القانونية..وتولت النيابة العامة التحقيق.