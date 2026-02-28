أسلحة بيضاء وشوم ..إصابة رجل وأبنائه فى مشاجرة بالدقهلية

أصيب. شخص وأبنائه في مشاجرة بقرية دقادوس التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع مشاجرة بقرية دقادوس التابعة لمركز ميت غمر استخدمت فيها الأسلحة البيضاء والشوم إثر خلاف نشب بين عائلة وآخرين.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين اصابة كلا من فتحي ابراهيم الدسوقي55 عاما "الأب" وأصيب بجرح قطعي بفروه الرأس وجرح قطعي أسفل العين اليسرى ؛وإبراهيم فتحي إبراهيم الدسوقي 28عاما وأصيب بجروح قطعية بفروه الرأس وجرح قطعي بالكتف الأيسر، ومعاذ فتحي إبراهيم 21عاما جرح قطعي بالجبهة وجرح قطعي بالرأس وجرح قطعي بالفخذ الأيسر ؛ وأحمد فتحي إبراهيم الدسوقي 15عاما جرح قطعي بفروه الرأس وهاني سامي محمد عبداللطيف 38عاما بجروح قطعيه بالرأس.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ميت غمر وتحرر محضر بالواقعة وجار إخطار النيابة العامة.