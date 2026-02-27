طعام فاسد.. ننشر أسماء المصابين في واقعة التسمم بإحدى مدن الدقهلية

ينشر "صدى البلد " أسماء المصابين بحالات تسمم بمحلة دمنة الدقهلية اثر تناولهم طعاما فاسدا وهم: إيناس زينهم سلامه احمد 31 عاما مقيمة منية محلة المنصورة وأصيبت بقىء واسهال؛ عبدالرحمن زينهم سلامه احمد 15 عاما وأصيب

بقيء واسهال،

نهى حسن مسعد عبدالخالق 12 عاما؛ سما حسن مسعد عبدالخالق 9 أعوام، مكة حسن مسعد عبدالخالق 7 أعوام،

وعد حسن مسعد عبدالخالق 5 أعوام، ومسعد حسن مسعد عبدالخالق عامين. وجميعهم مصابون بقيء واسهال

وتم نقلهم إلى مستشفى المنصوره التخصصى

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

وكان 7 أشخاص أصيبوا بتسمم اثر تناولهم وجبة غذائية وذلك بمدينة محلة دمنة بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة 7 أشخاص بتسمم اثر تناولهم وجبة غذائية.



انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان البلاغ وتبين إصابتهم بقيء واسهال شديد حيث تناولوا وجبات سريعة جاهزة

وتم نقل المصابين الى مستشفى المنصوره التخصصى لتلقى العلاج وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.