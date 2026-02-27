عصام شعبان عبد الرحيم يروي بالدموع ذكريات والدته: ست الكل

كشف المطرب الشعبي عصام شعبان عبد الرحيم، نجل الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، عن مشاعره تجاه والدته الراحلة، مؤكدًا أنها كانت ست الكل ومصدر الحنان والدعم في حياته.

وقال عصام خلال حواره في برنامج “خط أحمر” على قناة الحدث اليوم،: "لم أطلب منها أي شيء إلا أن تقوم به كأم، وكانت دائمًا منوّرة البيت، حتى بالنسبة لوالدي".

وأضاف أن والدته كانت تتعامل مع جميع الأمور المنزلية بحب وعناية، وتحرص على كل التفاصيل الصغيرة، مثل تجهيزات الشقة الخاصة به والتي تبلغ مساحتها نحو 300 متر، مشيرًا إلى أن كل شيء كان يتم بعناية فائقة، من اختيار السيراميك وحتى الأثاث، موضحًا: "كانت تجلب لنا كل شيء حتى لو كانت أمورًا ما يحصلش زيها إلا عند الأمهات العظيمة".

وعن شعوره بفقدانها، أشار عصام إلى أن فراق والدته ترك أثرًا كبيرًا عليه وعلى الأسرة، مؤكدًا أن الحزن كان ملموسًا حتى عند والده الراحل: "البيت كله تعب بعد وفاتها، حتى عمّي شعبان كان متأثر جدًا".

واختتم عصام حديثه بالدعاء لوالديه: "أدعوا لهما بالرحمة والمغفرة، وأتمنى أن يكونا في أفضل مكان في الجنة"، مشيرًا إلى أن الصلاة والدعاء لهما أصبحت جزءًا من حياته اليومية.