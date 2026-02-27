عصام شعبان عبد الرحيم عن الشاعر إسلام خليل: ده ورث أبويا ليا

كشف المطرب الشعبي عصام شعبان عبد الرحيم، نجل الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، عن العلاقات الوطيدة التي ربطت والده ببعض زملائه في الوسط الفني، مؤكدًا أن الشاعر إسلام خليل كان جزءًا من "الورث الفني" الذي تركه له والده.

وقال عصام خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،: "ده شرف لي، وأبويا كان يحبكم جدًا، وبيحب عمرو موسى أيضًا".

وأضاف عصام أن علاقته بإسلام خليل قوية، وأن أي خلافات سابقة تم حلها بالحوار، مؤكدًا أن إسلام لم يحاول أبدًا إزعاجهم عمدًا.

وأكد عصام أن العلاقة بينه وبين إسلام خليل متينة جدًا، قائلاً: "هو روحي، وأعتبره أخي الكبير وحبيبي، وما نقدرش نستغنى عن بعض في شغلنا".