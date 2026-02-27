قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تصل لـ90 ألف جنيه| عمرة العشر الأواخر من رمضان 1447.. الأسعار والبرامج الكاملة
رد فعل غير متوقع من ريبيرو بعد الحصول على حكم ضد الأهلي أمام كاس
ليفانتي يفوز على ألافيس بثنائية في الدوري الإسباني
البوسعيدي : إيران منفتحة على استقبال مفتشين أمريكيين .. وبمقدورهم الوصول للمنشآت النووية
رسالة منحة التموين موصلتش؟ تعرف على استحقاقك بالرقم القومي دون SMS
هل مشاهدة الأفلام الإباحية ليلا تبطل الصيام في رمضان؟ تعرضك لـ11 بلاء
تحرك رسمي في الأهلي بشأن أزمة النادي مع ريبيرو
غدًا.. فصل الكهرباء عن هذه المناطق بمدينة كفر الشيخ
عودة زيزو وتريزيجيه.. قائمة الأهلي لمواجهة زد بالدوري غدا
ستراسبورج يتعادل مع لانس 1-1 في الدوري الفرنسي
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 28-2-2026
توك شو

عصام شعبان عبد الرحيم عن الشاعر إسلام خليل: ده ورث أبويا ليا

شعبان عبدالرحيم
شعبان عبدالرحيم

كشف المطرب الشعبي عصام شعبان عبد الرحيم، نجل الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، عن العلاقات الوطيدة التي ربطت والده ببعض زملائه في الوسط الفني، مؤكدًا أن الشاعر إسلام خليل كان جزءًا من "الورث الفني" الذي تركه له والده. 

وقال عصام خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،: "ده شرف لي، وأبويا كان يحبكم جدًا، وبيحب عمرو موسى أيضًا".

وأضاف عصام أن علاقته بإسلام خليل قوية، وأن أي خلافات سابقة تم حلها بالحوار، مؤكدًا أن إسلام لم يحاول أبدًا إزعاجهم عمدًا. 

وأكد عصام أن العلاقة بينه وبين إسلام خليل متينة جدًا، قائلاً: "هو روحي، وأعتبره أخي الكبير وحبيبي، وما نقدرش نستغنى عن بعض في شغلنا".

شعبان عبدالرحيم

