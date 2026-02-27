رامز ليفل الوحش.. غادة عادل تكشف أسرار جمالها ووزنها وعمليات تجميل خضعت لها

تحدثت الفنانة غادة عادل عن أسرار جمالها خلال استضافتها في حلقة اليوم من برنامج «رامز ليفل الوحش» الذي يقدمه رامز جلال، حيث أجابت بصراحة على عدد من الأسئلة الجريئة.

وكشفت غادة عادل أنها خضعت لعمليتي تجميل، قائلة: «عملت عمليتين تجميل، واحدة الجمهور كله يعرفها، وواحدة تانية غيرها»، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول العملية الثانية.

وزن غادة عادل الحقيقي

وخلال فقرة قياس الوزن في البرنامج، أعلنت غادة عادل أن وزنها يبلغ 64 كيلوغرامًا، موضحة أنها فقدت وزنها مؤخرًا، وحسمت الجدل حول الطريقة قائلة: «مونجارو»، في إشارة إلى الدواء المستخدم في إنقاص الوزن.

ردها على شائعة التدخين

ووجّه رامز جلال سؤالًا مباشرًا لها: «بتشربي كام سيجارة في اليوم؟»

لترد غادة عادل قائلة: «والله ما بشرب، وحياة المصحف الشريف ما بشرب»، نافية تمامًا ما تردد حول تدخينها.

عن ابنتها والزواج

كما سألها رامز: «إنتِ رافضة تجوزي بنتك عشان ما تبقيش جدة؟»

لترد قائلة: «لا والله، ما حصلش».

لحظات خوف وانفعال

وخلال المقلب، ظهرت علامات الخوف والتوتر على غادة عادل، قائلة: «لا والله ما قادرة بجد، أنا رجلي اتجزعت»، في تعبير عن حالة الرعب التي عاشتها أثناء المقلب.

موقف سابق في الكمباوند

وفي سياق الحديث، كشفت غادة عادل أنها سبق وأن دخلت في خلاف مع بعض الأشخاص داخل أحد الكمباوندات، لكنها أوضحت: «اتخانقت مع ناس في كمباوند، واتصالحنا، بس ما ضربناش بعض»، مؤكدة انتهاء الأمر بشكل ودي.

تعليق رامز جلال

من جانبه، علّق رامز جلال بطريقته الساخرة قائلًا إن «الحسناء السنجل مازر كانت حياتها زي اللوز»، في إشارة إلى حياتها السابقة، مضيفًا أنه استضافها «عشان ينصحها»، في إطار الطابع الكوميدي المعتاد للبرنامج.

الحلقة شهدت تفاعلًا واسعًا من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد التصريحات الصريحة التي أدلت بها غادة عادل حول حياتها الشخصية وأسرار رشاقتها.