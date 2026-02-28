الدقهلية.. إصابة ثلاثة أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي بميت غمر

اصيب 3 أشخاص إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق ميت غمر الطريق الجديد امام ميت العز بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ملاكى ووقوع مصابين.



وانتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث وتبين أصابة كلا من اسماعيل رضا اسماعيل 17 عاما مقيم المنصورة وإصابته كسر بالذراع الايسر، واحمد رضا اسماعيل 28 عاما مقيم المنصورة واصيب بكسر بالساق اليمني، و أحمد حسن الملاح 21 عاما مقيم المنصورة واصيب بكسر بالعمود الفقرى.

وتم نقل المصابين الى مستشفى ميت غمر وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.