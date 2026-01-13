وزير الزراعة يهنئ المستشار هشام بدوي لانتخابه رئيساً لمجلس النواب

تقدم وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، بخالص التهاني إلى المستشار هشام بدوي، بمناسبة نيله ثقة نواب الشعب وانتخابه رئيساً لمجلس النواب المصري للفصل التشريعي الثالث، كما وجه التهنئة إلى الدكتور عاصم الجزار، والدكتور محمد الوحش، لفوزهما بمنصب وكيل المجلس.

وأكد الوزير أن اختيار المستشار هشام بدوي لهذا المنصب الرفيع يعكس التقدير الكبير لتاريخه الوطني المشرف، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر كافة الجهود بين الحكومة والبرلمان لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأشار الوزير إلى تطلعه للمزيد من التعاون المثمر بين مجلس النواب ووزارة الزراعة، خاصة فيما يتعلق بمصالح الفلاح المصري ودعم الاستثمار في القطاع الزراعي، الأمر الذي يسهم في تحقيق المزيد من الأمن الغذائي.

وأعرب وزير الزراعة عن ثقته في أن تشهد الدورة البرلمانية الجديدة طفرة تشريعية تسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.. متمنياً لرئيس المجلس ووكيليه وكافة أعضاء البرلمان التوفيق والسداد في أداء أمانتهم الوطنية تجاه الشعب المصري العظيم، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.