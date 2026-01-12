تقدم الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، بخالص التهنئة إلى المستشار هشام بدوي، بمناسبة انتخابه رئيسًا لمجلس النواب، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في أداء مهامه الدستورية، والاضطلاع بمسؤولياته الوطنية بما يحقق مصالح الوطن ويُعزِّز مسيرة العمل النيابي والتشريعي.

مفتي الجمهورية يهنئ المستشار هشام بدوي بانتخابه رئيسًا لمجلس النواب

وأكد مفتي الجمهورية أن مجلس النواب يضطلع بدورٍ محوري في بناء الدولة المصرية الحديثة، من خلال ما يباشره من اختصاصات تشريعية ورقابية، وما يتحمّله من مسؤولية وطنية في سنّ القوانين التي تُلبّي احتياجات المجتمع، آملا أن يكون هذا المجلس معبرًا عن آمال وتطلعات الشعب المصري، بما يدعم مسيرة الدولة في النهضة والريادة، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يوفّق الجميع لما فيه خير مصر، وأن يحفظها آمنة مستقرة، ماضيةً في طريق التقدم والازدهار.

من هو المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب 2026 ؟

يرغب كثيرون في التعرف على السيرة الذاتية لـ المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، والرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، والذي يمتلك مسيرة مهنية وقضائية ممتدة.

البيانات الشخصية

الاسم: المستشار هشام بدوي

تاريخ الميلاد: 11 أبريل 1958

محل الميلاد: القاهرة

الجنسية: مصري

المؤهل العلمي: ليسانس حقوق – جامعة القاهرة – 1980

مدبولي يهنئ المستشار هشام بدوي بانتخابه رئيساً لمجلس النواب

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، هنأ المستشار هشام بدوي، عقب انتخابه رئيساً لمجلس النواب، في افتتاح أعمال دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثالث للمجلس، متوجهاً له بخالص التمنيات بالتوفيق والسداد، وتقديم إسهام بارز في دور ومكانة هذه المؤسسة الوطنية العريقة؛ استناداً إلى خبراته ومسيرته المُضيئة.

كما هنأ رئيس الوزراء؛ الدكتور عاصم الجزار، والدكتور محمد الوحش، لاختيارهما وكيلين للمجلس، مؤكداً استعداد الحكومة للتعاون الفاعل مع مجلس النواب في تشكيله الجديد، لضمان أعلى قدر من التكامل بين المؤسستين التنفيذية والتشريعية، ومواصلة العمل الجاد من أجل صالح الوطن والمواطن.