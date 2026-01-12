رئيس البرلمان العربي يهنئ المستشار هشام بدوي لانتخابه رئيسا لمجلس النواب

هنأ رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، المستشار هشام بدوي، بمناسبة انتخابه رئيسًا لمجلس النواب، متمنيًا له التوفيق في أداء مهامه في قيادة المؤسسة التشريعية العريقة.

وأكد رئيس البرلمان العربي اعتزازه بالعلاقات التاريخية الراسخة التي تربط البرلمان العربي بمجلس النواب، معربًا عن تطلع وحرص البرلمان العربي على مواصلة التعاون والتنسيق مع المجلس الجديد برئاسة المستشار هشام بدوي، على نحو يخدم مصالح الأمة العربية ويعزز مسيرة العمل البرلماني العربي المشارك.

وثمن الدور المحوري الذي تضطلع به جمهورية مصر العربية بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم قضايا الأمة العربية، وتعزيز العمل العربي المشترك على كافة المستويات.

