اقتصاد

تراجع 20 جنيها .. أسعار الذهب في مصر بختام التعاملات

علياء فوزى

تراجع سعر الذهب عالميا ومحليا ختام التعاملات المسائية، إذ انخفض سعر الذهب عيار 21 نحو 20 جنيها من 6110 جنيه لنحو 6090 جنيه بنهاية الثلاثاء.

ويرصد موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الذهب وتحركاته في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026 وفقا لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

سعر بيع وشراء الذهب في مصر يوم الثلاثاء 

سعر الذهب عيار 24

 سجل سعر  بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، نحو 6985  جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 6960 جنيها.

سعر الذهب عيار 22

وصل سعر بيع جرام  الذهب عيار 22 إلى 6400 جنيها.

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 22  نحو 6380 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ  سعر بيع  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو6110  جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر إلى نحو 6090 جنيها.

سعر الذهب عيار 18  

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5235 جنيهًا. 

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم  إلى 5220 جنيهات. 

سعر الذهب عيار 14 

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4075 جنيهًا. 

بلغ سعر شراء  جرام الذهب عيار 14 اليوم  4060  جنيهًا. 

سعر الذهب عيار 12

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 12  اليوم إلى3490جنيهًا.

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 12  اليوم 3480 جنيها.  

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر بيع  الجنيه الذهب اليوم حوالي 48880 جنيهًا.

وصل  سعر شراء الجنيه الذهب اليوم لنحو  48720جنيهًا.

سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 217190  جنيها.

سجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 216480  جنيها.

سعر الذهب عالميا 

الأونصة بالدولار: تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4594.53 دولار أمريكي.

سعر بيع وشراء الذهب سعر الذهب عيار 24 سعر الذهب عيار 22 سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب

دراسة : فنجان القهوة أكثر فاعلية في ضبط سكر الدم

رائحة الفم الكريهة قد تكون مرتبطة بمشكلات في الجهاز الهضمي.. وليس بسبب الطعام

دراسة تكشف.. مادة مستخلصة من الورد تعيد لون الشعر الرمادي إلى طبيعته

رفرفة العين المتكررة قد تكشف مشاكل صحية خفية.. متى تكون علامة خطر؟

