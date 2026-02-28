أيسل رمزي تتألق في «كلهم بيحبو مودي»

عبرت الفنانة أيسل رمزي عن سعادتها بردود الأفعال التي تتلقاها عن شخصيتها في مسلسل “كلهم بيحبو مودي”، حيث تقدم دور تيا ابنة مودي، الذي يقوم بدوره النجم ياسر جلال، وتظهر بشخصية متمردة، ما يجعلها ترافق مجموعة من الشباب المستهترين الذين يدخلوها في كثير من المشاكل مع عائلتها، وتحاول زوجة أبيها الوقوف بجانبها وانتشالها من كل هذا.

وقالت أيسل إنها تحمست للعمل لأنه يناقش قضية مهمة يواجهها عدد من جيلها بسبب حالات الطلاق الكثيرة في المجتمع، فالأبناء الذين يتعرضون لتجربة طلاق في عائلتهم، وزواج كل من الأب والأم، يصبح الأبناء هم المشتتين، ويبدأ بحثهم عن من يحتويهم، وتأتي من هنا المشاكل.

وأضافت أن تجربة التمثيل أمام كلٍ هؤلاء النجوم كان ممتعا جدا، وتعلمت منهم الكثير، خاصة النجمة ميرفت أمين وياسر جلال والجميع، الذين تتمنى العمل معهم من جديد.

يذكر أن المسلسل من بطولة النجم ياسر جلال وميرفت أمين وآيتن عامر ومصطفى أبو سريع وهدى الإتربي وغيرهم من النجوم، وهو من إخراج أحمد شفيق وتأليف أيمن سلامة.