وسط أنباء عن مقتل 505 متظاهر بإيران.. عراقجي: سنحمي سيادتنا من أي عدو
شوبير يكشف عن تحول مفاجئ في ملف تجديد أليو ديانج مع الأهلي
قنوات مجانية ناقلة لمباراة مصر والسنغال بالتردد
حماس: الاحتلال يرتكب أبشع أنواع الإبادة بارتقاء الشهداء من المرض والبرد
اخماد حريق معهد خدمة اجتماعية بالإسكندرية وقرار عاجل بشأن الامتحانات
شوبير يحذر لاعبى المنتخب قبل مواجهة السنغال في نصف نهائى أفريقيا
نهاية سريعة لتجربة تشابي ألونسو مع ريال مدريد.. ماذا قدم المدرب مع الملكي وماذا قال النجوم فى ليلة وداعه؟
إجراء قرعة الدور التمهيدي لتصفيات أمم أفريقيا 2027 اليوم في الرباط
حافظوا على أرواحكم.. تحذير شديد اللهجة من الجيش السوري لتنظيم قسد
عيار 21 وصل إلى 6084.. سعر الذهب بالمصنعية الآن
غزة تواجه شتاء قاسيا.. كارثة إنسانية تقترب مع موجة جديدة من الأمطار
وزير الخارجية: مصر ماضية نحو مركز عالمي في مجال الهيدروجين الأخضر
عيار 21 وصل إلى 6084.. سعر الذهب بالمصنعية الآن

تشهد أسعار الذهب اليوم خلال التعاملات الصباحية استقراراً في الأسعار بعد الزيادة المهولة التي وصل لها المعدن الأصفر وارتفاع سعر الذهب بشكل جنوني خلال الفترة الماضية ليقترب سعر جرام عيار24 من السبعة ألاف جنيهاً.

Businessmen | أسعار الذهب اليوم في مصر بمستهل التعاملات المسائية: عيار 24 عند 6429 جنيهًا
اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم 13 يناير2026

سعر الذهب عيار 24: بيع: 6977 جنيه شراء: 6954 جنيه

سعر الذهب عيار 21: بيع:  6104 جنيه شراء: 6084 جنيه

سعر الذهب عيار 18: بيع:  5232 جنيه شراء: 5215 جنيه

سعر الذهب عيار 14: بيع:  4069 جنيه شراء: 4056 جنيه

سعر الذهب الآن بالمصنعية 

وحال احتساب قيمة الجرام بالمصنعية تتم إضافة مبلغ يتراوح بين (100 و200) جنيه على السعر الأصلى للجرام.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 48839 جنيه، وهو يزن 8 جرام من عيار 21 .

سعر الذهب عالمياً

تراجعت أسعار الذهب، اليوم  بعد يوم من اجتيازها مستوى 4600 دولار للمرة الأولى على الإطلاق.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.4 % إلى ‌4576.79 دولار للأوقية "الأونصة"، وكان قد سجل أمس مستوى قياسيا عند 4629.94 دولار.

الذهب يحقق مكاسب قوية

واصل الذهب تحقيق مكاسب قوية خلال تعاملات اليوم، ليلامس مستويات قياسية جديدة، مدفوعًا بتراجع قوة بيانات الوظائف الأمريكية، ما عزز توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة.

وأدت هذه التطورات إلى زيادة رهانات الأسواق على اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتيسير السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وهو ما انعكس إيجابًا على أسعار المعدن النفيس.

وأسهمت الأوضاع الجيوسياسية المتوترة في دعم الأسعار، وفي مقدمتها إيران، وسط تقارير تشير إلى سقوط أكثر من 500 قتيل خلال أسابيع من الاحتجاجات المناهضة للحكومة. 

هبوط قوي في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف بكام

بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. موعد انتهاء العاصفة الترابية

معروف مين ورا كل ده.. تعليق مفاجئ من شقيق شيرين عبد الوهاب على أزمتها الأخيرة

قفزات قوية .. مفاجاة في أسعار الذهب في مصر

بيان عاجل من الاتحاد السنغالي قبل مواجهة مصر في أمم إفريقيا

هتشتريها بكام؟.. تراجع سريع في أسعار الدواجن بالأسواق

تراجع الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026

البسوا كمامة.. حالة الطقس اليوم

جانب من الازالات

إزالة مخالفات بناء بمدن الشروق ودمياط والشيخ زايد والنوبارية الجديدة

رشا عبد العال

الضرائب: إخضاع صابون ومنظفات الاستخدام المنزلي لضريبة 14% يسمح بخصم مدخلات الإنتاج

شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف عددٍ من مشروعات

بدء تسليم الفائزين بقطع أراضي الإسكان المتميز بمدينة أسيوط الجديدة.. الأحد

طاجن البطاطس.. أكلة بيتي بطعم زمان وخطوات مضمونة للنجاح

وسط أجواء من الفرحة.. صبحي خليل يحتفل بخطوبة ابنته جيهان

القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى ليلة الإسراء والمعراج

سعر سيارة جيب رانجلر 2026 بعد خفض أسعارها

