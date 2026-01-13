عيار 21 وصل إلى 6084.. سعر الذهب بالمصنعية الآن

تشهد أسعار الذهب اليوم خلال التعاملات الصباحية استقراراً في الأسعار بعد الزيادة المهولة التي وصل لها المعدن الأصفر وارتفاع سعر الذهب بشكل جنوني خلال الفترة الماضية ليقترب سعر جرام عيار24 من السبعة ألاف جنيهاً.

اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم 13 يناير2026

سعر الذهب عيار 24: بيع: 6977 جنيه شراء: 6954 جنيه

سعر الذهب عيار 21: بيع: 6104 جنيه شراء: 6084 جنيه

سعر الذهب عيار 18: بيع: 5232 جنيه شراء: 5215 جنيه

سعر الذهب عيار 14: بيع: 4069 جنيه شراء: 4056 جنيه

سعر الذهب الآن بالمصنعية

وحال احتساب قيمة الجرام بالمصنعية تتم إضافة مبلغ يتراوح بين (100 و200) جنيه على السعر الأصلى للجرام.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 48839 جنيه، وهو يزن 8 جرام من عيار 21 .

سعر الذهب عالمياً

تراجعت أسعار الذهب، اليوم بعد يوم من اجتيازها مستوى 4600 دولار للمرة الأولى على الإطلاق.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.4 % إلى ‌4576.79 دولار للأوقية "الأونصة"، وكان قد سجل أمس مستوى قياسيا عند 4629.94 دولار.

الذهب يحقق مكاسب قوية

واصل الذهب تحقيق مكاسب قوية خلال تعاملات اليوم، ليلامس مستويات قياسية جديدة، مدفوعًا بتراجع قوة بيانات الوظائف الأمريكية، ما عزز توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة.

وأدت هذه التطورات إلى زيادة رهانات الأسواق على اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتيسير السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وهو ما انعكس إيجابًا على أسعار المعدن النفيس.

وأسهمت الأوضاع الجيوسياسية المتوترة في دعم الأسعار، وفي مقدمتها إيران، وسط تقارير تشير إلى سقوط أكثر من 500 قتيل خلال أسابيع من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.