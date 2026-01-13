استقرار سعر الذهب دون مستوى 4600 دولار للأونصة مع جني المستثمرين للأرباح

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، عقب يومٍ تاريخي تجاوزت فيه حاجز 4600 دولار للأونصة للمرة الأولى على الإطلاق، متأثرة بعمليات جني أرباح، وذلك في ظل استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي عالميًا.



وسجل الذهب في المعاملات الفورية 4594.85 دولار للأونصة، بعدما بلغ مستوى قياسيًا عند 4629.94 دولار خلال جلسة أمس، فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير بنسبة 0.2% لتسجل 4603.60 دولار للأونصة.



ويأتي أداء المعدن الأصفر بالتزامن مع تصاعد التوترات الجيوسياسية، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن أي دولة تتعامل تجاريًا مع إيران ستواجه رسومًا جمركية بنسبة 25% على تجارتها مع الولايات المتحدة، في وقتٍ تدرس فيه واشنطن خيارات الرد على التطورات في إيران، التي تشهد أكبر موجة احتجاجات مناهضة للحكومة منذ سنوات.



وفي سياق متصل، عززت التوقعات المتعلقة بالسياسة النقدية الأميركية من جاذبية الذهب، إذ ترجّح مؤسسات مالية كبرى، من بينها «غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي»، تنفيذ خفضين في معدلات الفائدة الأميركية بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما خلال شهري يونيو وسبتمبر المقبلين.



ويُعد الذهب من الأصول التي لا تدر عائدًا، لكنه عادة ما يحقق أداءً أفضل في بيئة معدلات الفائدة المنخفضة، وكذلك خلال فترات التوترات الجيوسياسية أو الاضطرابات الاقتصادية، ما يفسر استمرار دعمه عند المستويات المرتفعة.



وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.6% إلى 83.62 دولار للأونصة، بعدما سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 86.22 دولار في جلسة أمس. كما انخفض البلاتين بنسبة 2.5% إلى 2283.95 دولار للأونصة، عقب بلوغه مستوى قياسيًا عند 2478.50 دولار في 29 ديسمبر الماضي.



وهبط البلاديوم بنسبة 3.7% ليصل إلى 1774.44 دولار للأونصة.