قفزات قوية .. مفاجاة في أسعار الذهب في مصر

سجلت أسعار الذهب قفزات قوية، لتصل إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، مدعومة بصدور بيانات أمريكية ضعيفة لسوق العمل.

وجاء هذا الأداء في ظل تنامي توقعات الأسواق باتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، ما عزز جاذبية المعدن النفيس.

كما تلقت أسعار الذهب دعمًا إضافيًا من تصاعد حدة المخاطر الجيوسياسية، في ظل تزايد الاضطرابات داخل إيران، وسط تقارير تشير إلى سقوط أكثر من 500 قتيل خلال أسابيع من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

أسعار الذهب اليوم

الثلاثاء 13 يناير 2026

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4600 دولار للأوقية.



سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5237 جنيهًا للشراء.



سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 6110 جنيهات بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.



سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6983 جنيهًا.



سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 48.880 ألف جنيه.

وفي سياق اخر، توقع محللون أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، حتى في ظل استمرار الضغوط التضخمية، ما يعني استمرار تراجع العوائد الحقيقية وتقليص تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا.

في المقابل، يرجح أن يسهم استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي في كبح نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل.