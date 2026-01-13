قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تؤثر في أسرتي وأولادي.. علي محمد علي يعلق على موجة الانتقادات الأخيرة
جثة متفحمة تثير الغموض أعلى محور كمال عامر بجوار المونوريل
عقب تراجعه.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 13-1-2025
لإحياء سنة النبي قبل النوم.. 5 أعمال إذا فعلتها تؤجر عليها
بقوة 279 حصانًا.. مواصفات إنفينيتي QX60 الرياضية 2026
بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. موعد انتهاء العاصفة الترابية
بعد هطول الأمطار.. كيف تتعامل كفر الشيخ مع تقلبات الطقس؟
مفاجأة.. باريس إف سي يُقصي باريس سان جيرمان من كأس فرنسا
ميكالي يتحدث عن تدريب الزمالك: شرف كبير وتقدير لمسيرتي
خاص| مهلة شهر لتصحيح المسار.. لؤي دعبس: اتحاد الملاكمة منقسم وسنتوجه للوزير قبل سحب الثقة
مستعدون لأي سيناريو.. الاحتلال الإسرائيلي يعلق على احتجاجات إيران
أمطار غزيرة على دمياط.. وتوقف حركة الصيد لحين استقرار الطقس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

قفزات قوية .. مفاجاة في أسعار الذهب في مصر

آية الجارحي

سجلت أسعار الذهب قفزات قوية، لتصل إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، مدعومة بصدور بيانات أمريكية ضعيفة لسوق العمل.

وجاء هذا الأداء في ظل تنامي توقعات الأسواق باتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، ما عزز جاذبية المعدن النفيس.

كما تلقت أسعار الذهب دعمًا إضافيًا من تصاعد حدة المخاطر الجيوسياسية، في ظل تزايد الاضطرابات داخل إيران، وسط تقارير تشير إلى سقوط أكثر من 500 قتيل خلال أسابيع من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

كما لقت أسعار الذهب دعمًا إضافيًا من تصاعد المخاطر الجيوسياسية، خاصة في الشرق الأوسط، حيث تشهد إيران اضطرابات متزايدة، مع تقارير تفيد بمقتل أكثر من 500 شخص خلال أسابيع من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.


 

أسعار الذهب اليوم

ويقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء 13 يناير  2026، ضمن نشرته الخدمية اليومية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل  4600 دولار للأوقية.


سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5237 جنيهًا للشراء.


سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 6110 جنيهات بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.


سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6983 جنيهًا.


سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 48.880 ألف جنيه.

وفي سياق اخر، توقع محللون أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، حتى في ظل استمرار الضغوط التضخمية، ما يعني استمرار تراجع العوائد الحقيقية وتقليص تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا.

في المقابل، يرجح أن يسهم استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي في كبح نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل.

بالصور

ابنك بيعيط كتير.. اكتشف أعراض المغص عند الأطفال وسر تكراره

احذر.. نصائح وإرشادات مهمة لقيادة السيارات أثناء العواصف الترابية

طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة

