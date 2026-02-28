قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلماني: مصر تحاول كبح جماح التصعيد بالمنطقة ودبلوماسية اللحظة الأخيرة السبيل الوحيد للنجاة
لا تصعيد ضدكم.. الرئيس اللبناني يتلقى رسالة طمأنة من الإدارة الأمريكية
وزير النقل يوافق على إعادة إطلاق خدمة حجز تذاكر قطارات السكة الحديد عبر شركة فوري
تحرك برلماني لإنشاء منطقة صناعية عملاقة بكوم أوشيم بالفيوم
بـ هاتريك يامال .. برشلونة يقسو على فياريال 4-1 ويعزز صدارته لليجا
السعودية تدين الهجمات الإيرانية على الرياض.. وتدرس الرد العسكري
مصطفى الشربيني: التصعيد العسكري في المنطقة يهدد المناخ ويحول النزاعات لأزمات بيئية
المراقبة الجوية: كفاءة استثنائية في إدارة وحماية المجال الجوي المصري بمهنية واقتدار
آسر ياسين في حيرة بين دينا الشربيني وهنادي مهنا في اتنين غيرنا
30 قنبلة تدك مجمع خامنئي.. مصرع صهره وزوجة ابنه وسكرتيره العسكري
الدوري الممتاز.. توروب يعلن تشكيل الأهلي لمباراة زد
وزارة الدولة للإعلام تدعو وسائل الإعلام لتوخي الدقة في تغطية التصعيد العسكري الإقليمي
رياضة

رئيس الاتحاد : مصيلحى الأب الروحى للنادي السكندري .. وحسام حسن مخلص

محمد مصيلحي
محمد مصيلحي
حسن العمدة

أكد محمد أحمد سلامة رئيس نادى الاتحاد السكندري أن مجلس إدارة ناديه خاض مباراة دورة رمضانية مع نظرائهم في نادى سموحة .

وقال محمد أحمد سلامة الذى يحل ضيفاً على برنامج النجوم في رمضان :"علاقتنا طيبة للغاية مع مجلس إدارة نادى سموحة ولعبنا مباراة دورة رمضانية امبارح واتعادلنا 2/2"

ويضيف رئيس الاتحاد السكندري :"محمد مصيلحى رئيس النادى الأسبق بيحب عبد الرحمن مجدى جدا، وخدت رأيه في كل صفقات الاتحاد في يناير ، فهو الاب الروحى ليا ، وبلجأ ليه في أي مشكلة ، لانه كان السبب في وجودى في الاتحاد من البداية ".

وتابع :" شركة الخدمات الرياضية في الاتحاد السكندري سوف ينبثق منها فرعين فقط هما كرة السلة وكرة القدم واتمنى ان يتولي مصيلحى رئاسة شركة الكرة، اللعبتين الأهم لزعيم الثغر وجماهيره العريضة".

وعن اتحاد الكرة علق رئيس الاتحاد السكندري:" هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد مهتم بتطوير منظومة التحكيم وهذا شيء جيد".

وعن حسام حسن قال محمد أحمد سلامة:" منتظرين منك كتير في كأس العالم ، ربنا يوفقك وتعمل حاجة كويسة مع المنتخب لانك مخلص ووفى وتعاملت معاه قبل كدا اثناء وجوده في الاتحاد السكندري".

وتُقدم الإعلامية الكبيرة نجلاء حلمي برنامج "النجوم في رمضان" عبر إذاعة الشباب والرياضة، ويترأس فريق تحريره الكاتب الصحفي وليد قاسم ويذاع أيام الجمعة والسبت والأحد والثلاثاء طوال شهر رمضان المبارك.

محمد أحمد سلامة رئيس نادى الاتحاد السكندري محمد أحمد سلامة نادى الاتحاد السكندري الاتحاد السكندري

