لاسترضاء ترامب.. فنزويلا تطلق سراح 116 سجينا سياسيا من السجن
القبض على المتهم بتهشيم سيارة شخص بسبب خلافات على أولوية المرور
طقس الثلاثاء.. مفاجأة جديدة بعد العاصفة الترابية
أحمد حسن يكشف موقف الأهلي من رحيل عمر كمال عبد الواحد
السيطرة على حريق في غرفة للكهرباء ملاصقة لمدرسة بأكتوبر.. صور
مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة: لا توجد خيام كافية لأهالي القطاع
إشادة إنجليزية بقيادة صلاح ومرموش لمنتخب مصر إلى نصف نهائي أمم أفريقيا
خبير استراتيجي: التظاهرات في إيران ملف معقد .. والضغط الأمريكي يعمق الأزمة الاقتصادية
هل تقرر تعليق امتحانات نصف العام 2026 بالمدارس غدا بسبب العاصفة الترابية؟|تفاصيل
أحمد موسى: البرلمان أمام مسؤولية تاريخية لتمثيل المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية
جنوى يكتسح كالياري بثلاثية في الدوري الإيطالي
الأرصاد: استمرار الأمطار واضطراب الملاحة البحرية حتى الغد
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

تأجيل حجز الوحدات السكنية .. وهذه المواعيد الجديدة

وحدات سكنية
وحدات سكنية
آية الجارحي

أجلت منصة مصر العقارية بدء التخصيص لعدد من الوحدات السكنية من بينها مشروع ديارنا وظلال .

حجز الوحدات السكنية 


أعلنت منصة مصر العقارية عن تنفيذ تحديثات تنظيمية محدودة، في إطار حرصها على تعزيز معايير الأمان والشفافية وضمان تجربة عادلة لجميع المواطنين، مع تحديد المواعيد الرسمية لتخصيص الوحدات السكنية الجديدة خلال شهر يناير 2026.


وأوضحت المنصة أن مواعيد تخصيص الوحدات جاءت على النحو التالي:

موعد حجز ديارنا 


حدد منصة مصر العقارية يوم الاحد 18 والاثنين 19 يناير 2026 للحجز في مشروع ديارنا 

موعد حجز ظلال


كما حددت أن يكون حجز مشروع ظلال الثلاثاء 20 والأربعاء 21 يناير 2026

موعد حجز الاسماعلية 


وعن الإسماعيلية فقد تم تححديد  الخميس 22 يناير 2026
 

 

جنة، سكن مصر، روضة العبور، الإسكان الحر: الاثنين 26 والثلاثاء 27 يناير 2026

لم يتم حجز وحدات أخرى 


وأكدت المنصة أنه لم يتم حتى الآن حجز أي وحدات سكنية، ولن يتم تخصيص أي وحدات خلال فترة تنفيذ التحديثات التنظيمية، مشددة على أن جميع الوحدات لا تزال متاحة بالكامل دون أي تأثير على بيانات المواطنين أو أولوياتهم.


ودعت المنصة المواطنين إلى الاعتماد فقط على البيانات والمعلومات الرسمية الصادرة عنها، وعدم الالتفات إلى أي مصادر غير موثوقة، وذلك حفاظًا على حقوق المتقدمين وضمان الشفافية الكاملة في إجراءات الحجز والتخصيص.

أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن .. ما هي؟

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

