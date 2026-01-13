تراجع الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026

واصل الذهب تحقيق مكاسب قوية خلال تعاملات، ليلامس مستويات قياسية جديدة، مدفوعًا بتراجع قوة بيانات الوظائف الأمريكية، ما عزز توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة.

وأدت هذه التطورات إلى زيادة رهانات الأسواق على اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتيسير السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وهو ما انعكس إيجابًا على أسعار المعدن النفيس.

كما أسهمت الأوضاع الجيوسياسية المتوترة في دعم الأسعار، وفي مقدمتها إيران، وسط تقارير تشير إلى سقوط أكثر من 500 قتيل خلال أسابيع من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

والان شهد الذهب هدوء نسبي ،حيث تراجع سعر الذهب عالميا من 4610 ووصل إلى 4596 دولارا للاوقية.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء 13 يناير 2026

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4596 دولار للأوقية.



سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5233 جنيهًا للشراء.



سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 6105 جنيهات بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.



سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجل 6977 جنيهًا.



سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 48.840 ألف جنيه.

وفي سياق اخر، توقع محللون أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، حتى في ظل استمرار الضغوط التضخمية، ما يعني استمرار تراجع العوائد الحقيقية وتقليص تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا.

في المقابل، يرجح أن يسهم استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي في كبح نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل.