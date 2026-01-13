قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استمرار الأجواء شديدة البرودة مصحوبة برياح| مستجدات الطقس
وزير التعليم يصدر كتابًا دوريًا بشأن تكليف معلمي الدفعة الثانية من المبادرة الرئاسية "١٠٠٠ مدير مدرسة"
مدبولي: سكن لكل المصريين من أقرب المشروعات إلى قلبي
أوبتا تتوقع الفائز من مواجهة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم إفريقيا
دعاء السيدة زينب لأهل مصر .. كلمات اشتملت الخير كله فماذا قالت؟
وفاة سكوت آدامز مبتكر ديلبرت بعد مضاعفات مرض السرطان
محدش فيكم بيتأثر بالإصابات | الدردير يوجّه رسالة صادمة لمنتخب السنغال قبل لقاء مصر
وزير الإٍسكان: التوسع في إنشاء مشاريع الإسكان الإجتماعي بالمدن الجديدة
طيّرت فلوس كتير | أفشة يودع جماهير الأهلي بمنشور غير متوقع
فوز مصر برئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب
«سكن لكل المصريين» يمكّن 686 ألف أسرة من الحصول على وحدات سكنية
واشنطن تلوح بالتصعيد .. البرنامج النووي الإيراني هدف محتمل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب في مصر مستهل التعاملات المسائية يوم الثلاثاء

أسعار الذهب
أسعار الذهب
علياء فوزى

يرصد موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الذهب وتحركاته في مصر مستهل التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026 وفقا لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

سعر بيع وشراء الذهب في مصر يوم الثلاثاء

سعر الذهب عيار 24

 سجل سعر  بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، نحو 7005  جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 6985  جنيها.

سعر الذهب عيار 22

وصل سعر بيع جرام  الذهب عيار 22 إلى 6420 جنيها.

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 22  نحو 6400 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ  سعر بيع  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو 6130 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر إلى نحو 6110جنيها.

سعر الذهب عيار 18  

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5255 جنيهًا. 

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم  إلى 5235 جنيهات. 

سعر الذهب عيار 14 

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4085 جنيهًا. 

بلغ سعر شراء  جرام الذهب عيار 14 اليوم  4075  جنيهًا. 

سعر الذهب عيار 12

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 12  اليوم إلى3505جنيهًا.

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 12  اليوم 3490 جنيها.  

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر بيع  الجنيه الذهب اليوم حوالي  49080  جنيهًا.

وصل  سعر شراء الجنيه الذهب اليوم لنحو 48880  جنيهًا.

سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 217900   جنيها.

سجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 217190  جنيها.

سعر الذهب عالميا 

الأونصة بالدولار: تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4619.36   دولار أمريكي.

أسعار الذهب الجنيه الذهب سعر بيع جرام الذهب عيار 21 سعر بيع وشراء الذهب الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعترافات صادمة لـ 6 سيدات متهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب

محمد صلاح

الملك.. قرار عاجل من ليفربول حول مستقبل محمد صلاح| ماذا حدث؟

مشغولات ذهبية

تراجع الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026

فضل صيام يوم 27 من رجب

فضل صيام يوم 27 من رجب.. اعرف موعده ولا تفوته لـ10 أسباب

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

منتخب مصر

اتفرج مجانا.. القنوات المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر والسنغال بأمم أفريقيا

منتخب مصر

قنوات مجانية ناقلة لمباراة مصر والسنغال بالتردد

أرشيفية

ليلة الهروب من طهران .. 6 دول تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران فورا

ترشيحاتنا

محمد صبحي

محمد صبحي ضيف "لمن يهمه الفن"

كواليس مسلسل شباب أون لاين

كان ياما كان .. لقاء الخميسي تستعيد ذكريات شباب أون لاين

محمد نايف

محمد نايف: لم أتوقع النجاح الكبير لـ ميد تيرم .. روح التعاون من أسباب نجاحنا l خاص

بالصور

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري
رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري
رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

مسلسلات رمضان 2026 | حكاية نرجس .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

احترس.. تجاهل علامات التهاب الأذن الوسطى يهدد بفقدان السمع

احترس من هذه العلامات الخطيرة لالتهاب الأذن الوسطى.. تجاهلها قد يهدد السمع
احترس من هذه العلامات الخطيرة لالتهاب الأذن الوسطى.. تجاهلها قد يهدد السمع
احترس من هذه العلامات الخطيرة لالتهاب الأذن الوسطى.. تجاهلها قد يهدد السمع

طريقة عمل سلطة سيزر بالمكرونة والدجاج

سلطة سيزر بالمكرونة و الدجاج
سلطة سيزر بالمكرونة و الدجاج
سلطة سيزر بالمكرونة و الدجاج

فيديو

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

فيلم The Mummy

الإعلان التشويقي لفيلم The Mummy من بطولة مي الغيطي| فيديو

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

كل شيء يتجمد .. أقل درجة حرارة في تاريخ الكرة الأرضية

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

حقيقة تعليق امتحانات منتصف العام بسبب العاصفة الترابية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد