أسعار الذهب في مصر مستهل التعاملات المسائية يوم الثلاثاء

يرصد موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الذهب وتحركاته في مصر مستهل التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026 وفقا لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

سعر بيع وشراء الذهب في مصر يوم الثلاثاء

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، نحو 7005 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 6985 جنيها.

سعر الذهب عيار 22

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 22 إلى 6420 جنيها.

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 22 نحو 6400 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو 6130 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر إلى نحو 6110جنيها.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5255 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 5235 جنيهات.

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4085 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 14 اليوم 4075 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 12

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 12 اليوم إلى3505جنيهًا.

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 12 اليوم 3490 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر بيع الجنيه الذهب اليوم حوالي 49080 جنيهًا.

وصل سعر شراء الجنيه الذهب اليوم لنحو 48880 جنيهًا.

سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 217900 جنيها.

سجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 217190 جنيها.

سعر الذهب عالميا

الأونصة بالدولار: تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4619.36 دولار أمريكي.