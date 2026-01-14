الرئيس السيسي: موقف مصر ثابت وداعم لسيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه

أفادت قناة إكسترا نيوز بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل، اليوم، كبير مستشاري رئيس الولايات المتحدة للشؤون العربية والأفريقية، وذلك بحضور وزير الخارجية واللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة.

تفاصيل اللقاء

وأكد الرئيس السيسي خلال اللقاء أهمية البناء على الزخم الذي شهدته العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة خلال الفترة الماضية، بما يسهم في الارتقاء بمستويات التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وأشار الرئيس السيسي إلى تقدير مصر لحرص الرئيس الأمريكي على إنهاء الحرب في السودان، مؤكدًا دعم مصر الكامل لكافة المساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في السودان الشقيق.

وشدد الرئيس على الموقف المصري الثابت والداعم لسيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه، مع التأكيد على الرفض القاطع لأي محاولات من شأنها النيل من أمن السودان واستقراره.

كما أكد الرئيس السيسي أن الأمن المائي المصري يمثل قضية وجودية وأولوية قصوى للدولة المصرية، لافتًا إلى ارتباطه المباشر بالأمن القومي المصري.

من جانبه، أشاد كبير مستشاري رئيس الولايات المتحدة للشؤون العربية والأفريقية بالدور الذي تقوم به مصر في تعزيز السلم والأمن الإقليميين، مثمنًا التعاون والتنسيق القائم بين مصر والولايات المتحدة في عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.