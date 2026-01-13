5 درجات .. تحذير عاجل لـ الأرصاد : خدوا بالكم من اليومين دول بالذات

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خاصة في ظل تعرض البلاد لموجة من عدم الاستقرار .

وقالت منار غانم في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" هناك انخفاضا في درجات الحرارة والعظمى على القاهرة سجلت 16 درجة مئوية وكان هناك نشاط في الرياح يزيد من الإحساس بالبرودة ".



وتابعت منار غانم :" خلال الساعات المقبلة سوف تنخفض سرعات الرياح ومع دخول ساعات الليل نشهد انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة ":.



وأكملت منار غانم :" هناك انخفاض في قيم درجات الحرارة خلال فترات الليل والصغرى على القاهرة تسجل 10 درجات وفي محافظات الصعيد تسجل الصغرى 5 درجات".

ولفتت منار غانم :" غدا نشهد تحسن في الاحوال الجوية مع انخفاض سرعات الرياح وفرص سقوط الامطار خفيفة وتصل إلى متوسطة على محافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية ".



وتابعت منار غانم :" بداية من غدٍ وحتى بداية الاسبوع المقبل سيكون هناك استقرار في الأحوال الجوية لكن سيكون هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ".

وأكملت منار غانم :" نحذر من الشبورة المائية الكثيفة أيام الجمعة والسبت المقبلين وتؤثر على الرؤية الافقية على الطرق ".