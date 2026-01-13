الأرصاد تزف أخبارا سارة للمواطنين .. ورسائل عاجلة من شعبة الدواجن والمنتجين قبل رمضان.. أخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

محافظ شمال سيناء: نستقبل 150 مصابا من قطاع غزة يوميا لتقديم الخدمات الطبية اللازمة

أكد اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، أننا نستقبل 150 مصابا من قطاع غزة يوميا لتقديم الخدمات الطبية اللازمة.

وأضاف خلال القاهرة الإخبارية، أن الحكومة المصرية تسعى بكامل جهدها لإدخال المساعدات لقطاع غزة وإنقاذ الفلسطينيين، إلا أن إدخال المساعدات إلى غزة يواجه مزيدا من العراقيل.

من جانبها قالت وزيرة خارجية أيرلندا، خلال تفقدها مراكز المساعدات اللوجستية التابعة للهلال الأحمر المصري بالعريش، بحضور محافظ شمال سيناء، إنها تقدم الشكر لمصر ومتطوعي الهلال الأحمر لتقديم المساعدات لغزة.

الأرصاد تزف أخبارا سارة للمواطنين.. فيديو

يتابع جميع المواطنين خلال الساعات الأخيرة، تفاصيل حالة الجو، بعد التقلبات الشديدة التي تعرضت لها البلاد أمس، وذلك بعد تأثر البلاد بمنخفض جوي، والكثير يسأل هل هذه الموجة مستمرة، وتفاصيل حالة الجو اليوم.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن الحالة الجوية اليوم تشهد تحسنًا نسبيًا مقارنة بيوم أمس، الذي مثّل ذروة التقلبات الجوية وفقًا لتوقعات الهيئة.

أحمد مجاهد: 83 دولة تشارك في النسخة الحالية من معرض القاهرة للكتاب



قال الدكتور أحمد مجاهد، الرئيس التنفيذي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إن الاستعدادات جارية لانطلاق الدورة السابعة والخمسين من المعرض، التي توصف بأنها الأكبر في تاريخ المعرض منذ تأسيسه.

وأوضح مجاهد خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن هذه الدورة تشهد مشاركة 1457 دار نشر من 83 دولة، بإجمالي 6637 عارضًا، على مساحة تصل إلى 50 ألف متر مربع، مؤكدًا أن المعرض هذا العام يعكس مكانة مصر الثقافية باعتباره «معرض مصر كلها».

وأضاف أن شخصية المعرض هي الأديب العالمي نجيب محفوظ، احتفاءً بمرور 20 عامًا على رحيله، من خلال ندوات وأنشطة فنية ومعارض تشكيلية، من بينها معرض "نجيب محفوظ بعيون العالم" الذي يضم 40 لوحة لفنانين عالميين.

منصور عامر يروي تفاصيل شرائه قطارا وتشغيل محطة القناطر

أكد رجل الأعمال منصور عامر، أنه قام بشراء قطار لحل مشكلات خاصة بأبناء قريته بمنطقة القناطر الخيرية بالقليوبية، موضحًا أن بداية الموضوع عندما اشتكى له بعض الأشخاص من صعوبة ذهاب الطلاب لجامعة عين شمس بسبب ارتفاع أسعار المواصلات، وأن الكثير من أسر الطلاب غير قادرين على توفير الأموال لأولادهم، فالكثير لا يلتزم بحضور المحاضرات.

وقال رجل الأعمال منصور عامر، خلال حواره ببرنامج “صاحبة السعادة” مع الإعلامية إسعاد يونس، إنه تواصل في هذا التوقيت مع وزير النقل محمد منصور، واقترح عليه شراء قطار من أجل إعادة تشغيل محطة القناطر بعد أن توقفت لمدة 20 عامًا.

رجل أعمال يشتري قطارا

وأوضح أنه علم من وزير النقل، قيمة القطار، واتفق على الشراء، وأن يهديه للوزارة من أجل تشغيل المحطة ومساعدة الطلاب، لكن الوزير طلب منه مهلة لمعرفة الإجراءات التي تتم من أجل التشغيل، وهل المحطة تستوعب العمل عليها أم لا، وهل الطريق مناسب للتشغيل.

أسعار الدواجن تنخفض.. رسائل عاجلة من الشعبة والمنتجين قبل رمضان

حالة من المتابعة المستمرة من قبل المواطنين، على أسعار السلع الغذائية وذلك قبل دخول شهر رمضان، وأن من أبرز السلع التي تنال اهتمام المواطنين هي الدواجن، فخلال الأيام الماضية وتحديدا مع بداية العام تحركت أسعار الدواجن، لكن عادت الأسعار تنخفضت خلال الساعات الأخيرة.

في البداية أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة وتحديدا خلال شهر رمضان سيتم تحديدها من خلال التكلفة الفعلية لكل دجاجة.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الثلاثاء 13 يناير 2026.



أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم



الدولار الأمريكي

سعر البيع: 47.20 جنيه

سعر الشراء: 47.10 جنيه

اليورو

سعر البيع: 55.16 جنيه

سعر الشراء: 55.04 جنيه

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهده المعدن خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026، حيث أوضح أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء



ووصل سعر جرام الذهب عيار 18إلى 5211 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6040 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 6949 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 48640 جنيها.



الولايات المتحدة توجه رسالة عاجلة لرعاياها في إيران



كشفت القاهرة الإخبارية أن وزارة الخارجية الأمريكية، أصدرت تحذيرًا عاجلًا طالبت فيه مواطنيها حاملي الجنسية الأمريكية بضرورة مغادرة الأراضي الإيرانية فورًا، مقترحة التوجه برًا نحو أرمينيا أو تركيا في حال كان المسار آمنًا، وذلك في ظل تصاعد وتيرة الاحتجاجات الشعبية وما صاحبها من إجراءات أمنية مشددة وإغلاق للطرق وتعطيل واسع لوسائل النقل العامة.