قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
6 لاعبين من منتخب مصر مهددون بالإيقاف حال تخطي السنغال
الوطنية للصحافة: علاوة بحد أقصى 600 جنيه للعاملين بالصحف القومية
رئيس وزراء جرينلاند: لن نبيع الجزيرة ولا نريد أن نكون جزءا من الولايات المتحدة
رئيس الوزراء يتابع موقف مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
بحضور خالد عبدالعزيز ..لجنة الثقافة بمجلس الشيوخ تناقش تحديات الإعلام
هبوط جديد .. سعر الدولار ينهاية تعاملات اليوم الثلاثاء
موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة
شركة عالمية كبرى تعتزم بناء مشروعات ثروات معدنية متكاملة في مصر
البترول : إطلاق أول مسح جوي مصري شامل لاستكشاف الثروات المعدنية
إدارة ترامب تصنف ثلاثة فروع بالشرق الأوسط للإخوان المسلمين منظمات إرهـ ابية
إيران تهدأ من الاحتجاجات بإحالة مسئولين كبار إلى المحاكم
محافظ القاهرة: استغلال مقار الوزارات يعيد الهوية البصرية للعاصمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأرصاد تزف أخبارا سارة للمواطنين .. ورسائل عاجلة من شعبة الدواجن والمنتجين قبل رمضان.. أخبار التوك شو

صورة الملف
صورة الملف
البهى عمرو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

محافظ شمال سيناء: نستقبل 150 مصابا من قطاع غزة يوميا لتقديم الخدمات الطبية اللازمة

أكد اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، أننا نستقبل 150 مصابا من قطاع غزة يوميا لتقديم الخدمات الطبية اللازمة.

وأضاف خلال القاهرة الإخبارية، أن الحكومة المصرية تسعى بكامل جهدها لإدخال المساعدات لقطاع غزة وإنقاذ الفلسطينيين، إلا أن إدخال المساعدات إلى غزة يواجه مزيدا من العراقيل.

من جانبها قالت وزيرة خارجية أيرلندا، خلال تفقدها مراكز المساعدات اللوجستية التابعة للهلال الأحمر المصري بالعريش، بحضور محافظ شمال سيناء، إنها تقدم الشكر لمصر ومتطوعي الهلال الأحمر لتقديم المساعدات لغزة.

الأرصاد تزف أخبارا سارة للمواطنين.. فيديو

يتابع جميع المواطنين خلال الساعات الأخيرة، تفاصيل حالة الجو، بعد التقلبات الشديدة التي تعرضت لها البلاد أمس، وذلك بعد تأثر البلاد بمنخفض جوي، والكثير يسأل هل هذه الموجة مستمرة، وتفاصيل حالة الجو اليوم.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن الحالة الجوية اليوم تشهد تحسنًا نسبيًا مقارنة بيوم أمس، الذي مثّل ذروة التقلبات الجوية وفقًا لتوقعات الهيئة.

أحمد مجاهد: 83 دولة تشارك في النسخة الحالية من معرض القاهرة للكتاب


 قال الدكتور أحمد مجاهد، الرئيس التنفيذي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إن الاستعدادات جارية لانطلاق الدورة السابعة والخمسين من المعرض، التي توصف بأنها الأكبر في تاريخ المعرض منذ تأسيسه.

وأوضح مجاهد خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن هذه الدورة تشهد مشاركة 1457 دار نشر من 83 دولة، بإجمالي 6637 عارضًا، على مساحة تصل إلى 50 ألف متر مربع، مؤكدًا أن المعرض هذا العام يعكس مكانة مصر الثقافية باعتباره «معرض مصر كلها».

وأضاف أن شخصية المعرض هي الأديب العالمي نجيب محفوظ، احتفاءً بمرور 20 عامًا على رحيله، من خلال ندوات وأنشطة فنية ومعارض تشكيلية، من بينها معرض "نجيب محفوظ بعيون العالم" الذي يضم 40 لوحة لفنانين عالميين.

منصور عامر يروي تفاصيل شرائه قطارا وتشغيل محطة القناطر

أكد رجل الأعمال منصور عامر، أنه قام بشراء قطار لحل مشكلات خاصة بأبناء قريته بمنطقة القناطر الخيرية بالقليوبية، موضحًا أن بداية الموضوع عندما اشتكى له بعض الأشخاص من صعوبة ذهاب الطلاب لجامعة عين شمس بسبب ارتفاع أسعار المواصلات، وأن الكثير من أسر الطلاب غير قادرين على توفير الأموال لأولادهم، فالكثير لا يلتزم بحضور المحاضرات.

وقال رجل الأعمال منصور عامر، خلال حواره ببرنامج “صاحبة السعادة” مع الإعلامية إسعاد يونس، إنه تواصل في هذا التوقيت مع وزير النقل محمد منصور، واقترح عليه شراء قطار من أجل إعادة تشغيل محطة القناطر بعد أن توقفت لمدة 20 عامًا.

رجل أعمال يشتري قطارا
وأوضح أنه علم من وزير النقل، قيمة القطار، واتفق على الشراء، وأن يهديه للوزارة من أجل تشغيل المحطة ومساعدة الطلاب، لكن الوزير طلب منه مهلة لمعرفة الإجراءات التي تتم من أجل التشغيل، وهل المحطة تستوعب العمل عليها أم لا، وهل الطريق مناسب للتشغيل.

أسعار الدواجن تنخفض.. رسائل عاجلة من الشعبة والمنتجين قبل رمضان

حالة من المتابعة المستمرة من قبل المواطنين، على أسعار السلع الغذائية وذلك قبل دخول شهر رمضان، وأن من أبرز السلع التي تنال اهتمام المواطنين هي الدواجن، فخلال الأيام الماضية وتحديدا مع بداية العام تحركت أسعار الدواجن، لكن عادت الأسعار تنخفضت خلال الساعات الأخيرة.

في البداية أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة وتحديدا خلال شهر رمضان سيتم تحديدها من خلال التكلفة الفعلية لكل دجاجة.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الثلاثاء 13 يناير 2026.


أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 47.20 جنيه
سعر الشراء: 47.10 جنيه

اليورو

سعر البيع: 55.16 جنيه

سعر الشراء: 55.04 جنيه

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهده المعدن خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026، حيث أوضح أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء


ووصل سعر جرام الذهب عيار 18إلى  5211 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6040 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 6949 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 48640 جنيها.


الولايات المتحدة توجه رسالة عاجلة لرعاياها في إيران
 

كشفت القاهرة الإخبارية أن وزارة الخارجية الأمريكية، أصدرت تحذيرًا عاجلًا طالبت فيه مواطنيها حاملي الجنسية الأمريكية بضرورة مغادرة الأراضي الإيرانية فورًا، مقترحة التوجه برًا نحو أرمينيا أو تركيا في حال كان المسار آمنًا، وذلك في ظل تصاعد وتيرة الاحتجاجات الشعبية وما صاحبها من إجراءات أمنية مشددة وإغلاق للطرق وتعطيل واسع لوسائل النقل العامة.

صدى البلد الأخبار التوك شو محافظ شمال سيناء غزة قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعترافات صادمة لـ 6 سيدات متهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب

الدواجن

هبوط قوي في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف بكام

محمد صلاح

الملك.. قرار عاجل من ليفربول حول مستقبل محمد صلاح| ماذا حدث؟

مشغولات ذهبية

تراجع الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026

إجازة

30 يومًا إجازة بأجر كامل.. مفاجآت سارة للعاملين بالقطاع الخاص في 2026

محسن محيي الدين

محسن محيي الدين يكشف لـ صدى البلد لأول مرة سبب اعتزال زوجته نسرين الفن

الارصاد

الأرصاد تُحذر: موجة برد شديدة وأمطار رعدية غداً.. واضطراب الملاحة بالبحر المتوسط

منتخب مصر

حلم البطولة يغازل الفراعنة.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام السنغال

ترشيحاتنا

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي يوضح سبب قبول الله توبة سيدنا آدم رغم ارتكابه معصية

وزارة الأوقاف تُحيي ذكرى رحيل الشيخ الشحات محمد أنور

أحد رواد دولة التلاوة.. الأوقاف تُحيي ذكرى رحيل الشيخ الشحات محمد أنور

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان| هل الاحتفال بمولد أهل البيت جائز شرعا.. حكم ترك سجود التلاوة.. فضل التسبيح في شهر رجب

بالصور

مسلسلات رمضان 2026 | حكاية نرجس .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

احترس.. تجاهل علامات التهاب الأذن الوسطى يهدد بفقدان السمع

احترس من هذه العلامات الخطيرة لالتهاب الأذن الوسطى.. تجاهلها قد يهدد السمع
احترس من هذه العلامات الخطيرة لالتهاب الأذن الوسطى.. تجاهلها قد يهدد السمع
احترس من هذه العلامات الخطيرة لالتهاب الأذن الوسطى.. تجاهلها قد يهدد السمع

طريقة عمل سلطة سيزر بالمكرونة والدجاج

سلطة سيزر بالمكرونة و الدجاج
سلطة سيزر بالمكرونة و الدجاج
سلطة سيزر بالمكرونة و الدجاج

تنفيذ 14 مشروعاً بقطاع تحسين البيئة وتدعيم الخدمات المحلية بالشرقية

ترعه
ترعه
ترعه

فيديو

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

كل شيء يتجمد .. أقل درجة حرارة في تاريخ الكرة الأرضية

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

حقيقة تعليق امتحانات منتصف العام بسبب العاصفة الترابية

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

تحذير عاجل من الأرصاد.. أمطار غزيرة ورياح ودرجات حرارة تصل إلى 5

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد