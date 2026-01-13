أحمد مجاهد: 83 دولة تشارك في النسخة الحالية من معرض القاهرة للكتاب

قال الدكتور أحمد مجاهد، الرئيس التنفيذي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إن الاستعدادات جارية لانطلاق الدورة السابعة والخمسين من المعرض، التي توصف بأنها الأكبر في تاريخ المعرض منذ تأسيسه.

وأوضح مجاهد خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن هذه الدورة تشهد مشاركة 1457 دار نشر من 83 دولة، بإجمالي 6637 عارضًا، على مساحة تصل إلى 50 ألف متر مربع، مؤكدًا أن المعرض هذا العام يعكس مكانة مصر الثقافية باعتباره «معرض مصر كلها».

وأضاف أن شخصية المعرض هي الأديب العالمي نجيب محفوظ، احتفاءً بمرور 20 عامًا على رحيله، من خلال ندوات وأنشطة فنية ومعارض تشكيلية، من بينها معرض "نجيب محفوظ بعيون العالم" الذي يضم 40 لوحة لفنانين عالميين.

وأشار مجاهد إلى أن المعرض يشهد هذا العام عددًا غير مسبوق من الفعاليات الثقافية والفنية، يصل إلى نحو 400 فعالية ثقافية، إلى جانب أكثر من 100 حفل توقيع كتب، فضلًا عن العروض الفنية اليومية، لافتا إلى استحداث مسرح كبير لأول مرة بمساحة 12×12 مترًا، يقدم عروضًا مستمرة طوال اليوم، بجانب المسرح الصغير.

كما كشف عن تنظيم حفل افتتاح رسمي لأول مرة في تاريخ المعرض، مخصص للاحتفاء بمئوية ميلاد المخرج العالمي يوسف شاهين، وحفل ختام بعنوان "غنّى القاهرة" مستلهم من أعمال نجيب محفوظ السينمائية والغنائية.