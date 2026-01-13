قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سيارة ذاتية القيادة تعرض صاحبها للموت.. توقفت أمام القطار
برودة وصقيع وشبورة كثيفة.. ماذا تحمل ليالي الموالح للطقس؟
سري الدين: أتعهد بانتظام سداد رواتب العاملين بجريدة الوفد ومستحقات المحالين للمعاش
بركان كيلويا هاواي يقذف حمما بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء.. آخر أخبار الثوران البركاني 2026
وزير المالية: مستعدون لمشاركة خبراتنا للأفارقة لتعزيز تنافسية الاقتصادات لصالح دولتنا
الصحة : منشآت الغربية الطبية تعالج 11.5 مليون مواطن في عام 2025
الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لـ"حياة كريمة" ويوجه بسرعة تسليم مشروعات المرحلة الأولى وبدء الثانية
الجيش السوري يجدد مطالبه للقوات الكردية بالانسحاب شرقا من حلب
مفاجأة في أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء | فيديو
جمع 33,5 ألف يورو.. القبض على مشعوذ ادعى فوز مالي بكأس أمم أفريقيا| تفاصيل
قبل مواجهة السنغال.. منتخب مصر ينفرد بميزة استثنائية في أمم إفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأرصاد تزف أخبارا سارة للمواطنين.. فيديو

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
البهى عمرو

يتابع جميع المواطنين خلال الساعات الأخيرة، تفاصيل حالة الجو، بعد التقلبات الشديدة التي تعرضت لها البلاد أمس، وذلك بعد تأثر البلاد بمنخفض جوي، والكثير يسأل هل هذه الموجة مستمرة، وتفاصيل حالة الجو اليوم.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن الحالة الجوية اليوم تشهد تحسنًا نسبيًا مقارنة بيوم أمس، الذي مثّل ذروة التقلبات الجوية وفقًا لتوقعات الهيئة.

وأوضحت خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن ما شهدته البلاد من رياح قوية وأتربة كان نتيجة تأثرها بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، إلى جانب منخفض سطحي على البحر المتوسط، ما أدى إلى نشاط رياح جنوبية تجاوزت سرعتها في بعض المناطق 60 كيلومترًا في الساعة، وتسببت في انخفاض مستوى الرؤية الأفقية إلى أقل من ألف متر في بعض المحافظات.

تأثير المنخفض الجوي

 

وأضافت غانم أن تأثير المنخفض الجوي بدأ اليوم في التراجع، حيث تنخفض شدة الرياح لتتراوح سرعتها بين 35 و45 كيلومترًا في الساعة، مع تحول اتجاهها إلى شمالي أو شمالي غربي، ما يقلل من فرص إثارة الأتربة والرمال بشكل كبير، مع استمرار الإحساس ببرودة الطقس نتيجة نشاط الرياح وانخفاض درجات الحرارة.

وأشارت إلى أن المحافظات الداخلية تأثرت أمس بشكل أكبر بالأتربة، بينما كانت المحافظات الساحلية الأكثر تأثرًا بسقوط الأمطار، التي ما زالت مستمرة اليوم على فترات، وقد تكون متوسطة إلى غزيرة أحيانًا على السواحل الشمالية.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس مائل للبرودة نهارا على أغلب الأنحاء مائل للدفء على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات على شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة عالية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، وهناك فرص لسقوط أمطار متوسطة قد تغزر وتكون رعدية أحياناً على مناطق الإسكندرية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية تكون خفيفة إلى متوسطة على مطروح على فترات متقطعة، وفرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة قد تمتد بنسبة حدوث (%20 تقريباً) على مناطق من القاهرة الكبرى، وتنشط رياح على كافة الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة جدا وارتفاع الموج من 3.5 متر إلى 5.5 متر والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار والرياح شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:


المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 18 11
العاصمة الإدارية 19 09
6 أكتوبر 18 08
بنها 17 10 
دمنهور 17 10 
وادي النطرون 19 09
كفر الشيخ 17 10
بلطيم 17 10
المنصورة 17 11 
الزقازيق 18 11 
شبين الكوم 18 10 
طنطا 17 10 
دمياط 17 12 
بورسعيد 18 12
الإسماعيلية 18 09
السويس 19 10 
العريش 18 10 
رفح 17 09 
رأس سدر 20 09 
نخل 18 02 
كاترين 12 00 
الطور 19 10 
طابا 16 07 
شرم الشيخ 21 13
الغردقة 20 11
الإسكندرية 18 11 
العلمين 17 10 
مطروح 17 10 
السلوم 16 09 
سيوة 17 05 
رأس غارب 19 10 
سفاجا 20 11
مرسى علم 21 12 
شلاتين 25 15 
حلايب 21 16 
أبو رماد 23 14
مرسي حميرة 25 15
أبرق 22 14
جبل علبة 22 14 
رأس حدربة 21 16 
الفيوم 18 08 
بني سويف 17 07 
المنيا 18 05
أسيوط 18 08 
سوهاج 19 08
قنا 19 09 
الأقصر 20 09 
أسوان 20 10 
الوادي الجديد 19 06 
أبوسمبل 20 10

الأرصاد الأرصاد الجوية حالة طقس هيئة الأرصاد الجوية حالة الجو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعترافات صادمة لـ 6 سيدات متهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب

الدواجن

هبوط قوي في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف بكام

شيرين

معروف مين ورا كل ده.. تعليق مفاجئ من شقيق شيرين عبد الوهاب على أزمتها الأخيرة

مشغولات ذهبية

تراجع الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026

الدولار

رسميا الآن.. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء

الارصاد

الأرصاد تُحذر: موجة برد شديدة وأمطار رعدية غداً.. واضطراب الملاحة بالبحر المتوسط

إجازة

30 يومًا إجازة بأجر كامل.. مفاجآت سارة للعاملين بالقطاع الخاص في 2026

الفنان محسن محي الدين

محسن محيي الدين يكشف لصدى البلد لأول مرة سبب اعتزال زوجته الفن

ترشيحاتنا

اسعار الذهب

الجنيه الذهب يقترب من 50 ألف جنيه مع استمرار ارتفاع الأسعار

جانب من الازالات

إزالة مخالفات بناء بمدن الشروق ودمياط والشيخ زايد والنوبارية الجديدة

رشا عبد العال

الضرائب: إخضاع صابون ومنظفات الاستخدام المنزلي لضريبة 14% يسمح بخصم مدخلات الإنتاج

بالصور

بركان كيلويا هاواي يقذف حمما بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء.. آخر أخبار الثوران البركاني 2026

بركان كيلويا هاواي يقذف حمم بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء
بركان كيلويا هاواي يقذف حمم بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء
بركان كيلويا هاواي يقذف حمم بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء

حظر مشاركة السيارات الكهربائية في السباقات بسبب مخاطر السلامة

حظر السيارات الكهربائية
حظر السيارات الكهربائية
حظر السيارات الكهربائية

التهابات الجيوب الأنفيّة مابين أعراض وأسباب

التهابات الجيوب الأنفيّة مابين أعراض واسباب
التهابات الجيوب الأنفيّة مابين أعراض واسباب
التهابات الجيوب الأنفيّة مابين أعراض واسباب

فستان زفاف منة فضالى يثير الجدل على السوشيال ميديا

منة فضالى
منة فضالى
منة فضالى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد