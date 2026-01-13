الأرصاد تزف أخبارا سارة للمواطنين.. فيديو

يتابع جميع المواطنين خلال الساعات الأخيرة، تفاصيل حالة الجو، بعد التقلبات الشديدة التي تعرضت لها البلاد أمس، وذلك بعد تأثر البلاد بمنخفض جوي، والكثير يسأل هل هذه الموجة مستمرة، وتفاصيل حالة الجو اليوم.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن الحالة الجوية اليوم تشهد تحسنًا نسبيًا مقارنة بيوم أمس، الذي مثّل ذروة التقلبات الجوية وفقًا لتوقعات الهيئة.

وأوضحت خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن ما شهدته البلاد من رياح قوية وأتربة كان نتيجة تأثرها بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، إلى جانب منخفض سطحي على البحر المتوسط، ما أدى إلى نشاط رياح جنوبية تجاوزت سرعتها في بعض المناطق 60 كيلومترًا في الساعة، وتسببت في انخفاض مستوى الرؤية الأفقية إلى أقل من ألف متر في بعض المحافظات.

تأثير المنخفض الجوي

وأضافت غانم أن تأثير المنخفض الجوي بدأ اليوم في التراجع، حيث تنخفض شدة الرياح لتتراوح سرعتها بين 35 و45 كيلومترًا في الساعة، مع تحول اتجاهها إلى شمالي أو شمالي غربي، ما يقلل من فرص إثارة الأتربة والرمال بشكل كبير، مع استمرار الإحساس ببرودة الطقس نتيجة نشاط الرياح وانخفاض درجات الحرارة.

وأشارت إلى أن المحافظات الداخلية تأثرت أمس بشكل أكبر بالأتربة، بينما كانت المحافظات الساحلية الأكثر تأثرًا بسقوط الأمطار، التي ما زالت مستمرة اليوم على فترات، وقد تكون متوسطة إلى غزيرة أحيانًا على السواحل الشمالية.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس مائل للبرودة نهارا على أغلب الأنحاء مائل للدفء على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات على شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة عالية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، وهناك فرص لسقوط أمطار متوسطة قد تغزر وتكون رعدية أحياناً على مناطق الإسكندرية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية تكون خفيفة إلى متوسطة على مطروح على فترات متقطعة، وفرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة قد تمتد بنسبة حدوث (%20 تقريباً) على مناطق من القاهرة الكبرى، وتنشط رياح على كافة الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة جدا وارتفاع الموج من 3.5 متر إلى 5.5 متر والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار والرياح شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 18 11

العاصمة الإدارية 19 09

6 أكتوبر 18 08

بنها 17 10

دمنهور 17 10

وادي النطرون 19 09

كفر الشيخ 17 10

بلطيم 17 10

المنصورة 17 11

الزقازيق 18 11

شبين الكوم 18 10

طنطا 17 10

دمياط 17 12

بورسعيد 18 12

الإسماعيلية 18 09

السويس 19 10

العريش 18 10

رفح 17 09

رأس سدر 20 09

نخل 18 02

كاترين 12 00

الطور 19 10

طابا 16 07

شرم الشيخ 21 13

الغردقة 20 11

الإسكندرية 18 11

العلمين 17 10

مطروح 17 10

السلوم 16 09

سيوة 17 05

رأس غارب 19 10

سفاجا 20 11

مرسى علم 21 12

شلاتين 25 15

حلايب 21 16

أبو رماد 23 14

مرسي حميرة 25 15

أبرق 22 14

جبل علبة 22 14

رأس حدربة 21 16

الفيوم 18 08

بني سويف 17 07

المنيا 18 05

أسيوط 18 08

سوهاج 19 08

قنا 19 09

الأقصر 20 09

أسوان 20 10

الوادي الجديد 19 06

أبوسمبل 20 10