الأرصاد تحذر من طقس متقلب: شبورة كثيفة وأمطار رعدية ونشاط للرياح المثيرة للأتربة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس مائل للبرودة نهارا على أغلب الأنحاء مائل للدفء على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات على شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة عالية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، وهناك فرص لسقوط أمطار متوسطة قد تغزر وتكون رعدية أحياناً على مناطق الإسكندرية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية تكون خفيفة إلى متوسطة على مطروح على فترات متقطعة، وفرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة قد تمتد بنسبة حدوث (%20 تقريباً) على مناطق من القاهرة الكبرى، وتنشط رياح على كافة الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة جدا وارتفاع الموج من 3.5 متر إلى 5.5 متر والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار والرياح شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 18 11

العاصمة الإدارية 19 09

6 أكتوبر 18 08

بنها 17 10

دمنهور 17 10

وادي النطرون 19 09

كفر الشيخ 17 10

بلطيم 17 10

المنصورة 17 11

الزقازيق 18 11

شبين الكوم 18 10

طنطا 17 10

دمياط 17 12

بورسعيد 18 12

الإسماعيلية 18 09

السويس 19 10

العريش 18 10

رفح 17 09

رأس سدر 20 09

نخل 18 02

كاترين 12 00

الطور 19 10

طابا 16 07

شرم الشيخ 21 13

الغردقة 20 11

الإسكندرية 18 11

العلمين 17 10

مطروح 17 10

السلوم 16 09

سيوة 17 05

رأس غارب 19 10

سفاجا 20 11

مرسى علم 21 12

شلاتين 25 15

حلايب 21 16

أبو رماد 23 14

مرسي حميرة 25 15

أبرق 22 14

جبل علبة 22 14

رأس حدربة 21 16

الفيوم 18 08

بني سويف 17 07

المنيا 18 05

أسيوط 18 08

سوهاج 19 08

قنا 19 09

الأقصر 20 09

أسوان 20 10

الوادي الجديد 19 06

أبوسمبل 20 10

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 30 19

المدينة المنورة 27 14

الرياض 26 15

المنامة 23 17

أبوظبي 25 15

الدوحة 24 18

الكويت 23 12

دمشق 08 02

بيروت 15 11

عمان 07 05

القدس 07 06

غزة 16 14

بغداد 18 06

مسقط 24 21

صنعاء 24 05

الخرطوم 32 19

طرابلس 17 11

تونس 18 06

الجزائر 18 08

الرباط 19 11

نواكشوط 30 16

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 00 04-

إسطنبول 05 02

إسلام آباد 18 06

نيودلهي 17 06

جاكرتا 29 24

بكين 03 08-

كوالالمبور 34 24

طوكيو 17 05

أثينا 11 03

روما 15 07

باريس 12 08

مدريد 11 05

برلين 02 01

لندن 12 09

مونتريال 02 00

موسكو 10- 15-

نيويورك 08 04

واشنطن 11 04

أديس أبابا 24 07