موعد التحسن.. الأرصاد تكشف مفاجآت مهمة للمواطنين عن حالة الطقس
استعدوا.. تقلبات جوية سريعة تضرب تلك المناطق خلال الساعات المقبلة
الأرصاد: تحرك الرمال المثارة باتجاه الشرق وتدهور مستوى الرؤية
حسن الخاتمة يهز القلوب.. شاب يفارق الحياة أثناء صلاة الفجر
وزير الدفاع يلتقي وفدا من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية
محمد صلاح يشارك الأساطير في إعلان الكرة الجديدة لدوري أبطال أوروبا
تفاصيل مران الأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش بكأس عاصمة مصر
رئيس البورصة المصرية: نستعد لقيد شركات كبيرة وطرح أدوات استثمار جديدة في 2026
القادم أسوأ.. الأرصاد تحذر من رياح وأتربة وتقلبات جوية غدا بهذه المناطق
النقل: طفرة غير مسبوقة في منظومة السكك الحديدية وتطوير 364 محطة ضمن رؤية "مصر 2030"
موعد نهاية العاصفة الترابية وتحسن الأجواء
11 صفحة مزيفة.. وزارة النقل: لا يوجد أي حساب يخص الفريق كامل الوزير على فيسبوك
الأرصاد: تحرك الرمال المثارة باتجاه الشرق وتدهور مستوى الرؤية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن تحرك الرمال المثارة بإتجاه شرق البلاد يصاحبها تدهور فى مستوى الرؤية الأفقية، مع استمرار نشاط الرياح على أغلب الأنحاء.

أهابت هيئة الأرصاد الجوية، قائدي السيارات الحذر أثناء القيادة، وعدم الوقوف تحت المبانى المتهالكة، بالإضافة إلى عدم الوقوف تحت اللوحات الإعلانية،و تحت الأشجار.

أوضحت الهيئة، أن هناك استمرار تدفق السحب الممطرةً على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، عن آخر مستجدات الحالة الجوية للطقس، تشير أنه اعتبارًا من الساعة الثانية ظهر اليوم السبت، رصدت الأقمار الصناعية، نشاط الرياح على عدد من المناطق، حيث تتراوح سرعتها بين 40 و60 كيلومترًا في الساعة، خاصة على السواحل الشمالية، والوجه البحري، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة، وسيناء، ومحافظة البحر الأحمر، وجنوب البلاد.

وأوضحت أن هذه الرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة، وقد تؤدي إلى تدهور مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق.

كما لفتت الأرصاد إلى استمرار فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد، مع اضطراب في حركة الملاحة البحرية بالبحر المتوسط خلال الساعات المقبلة.

ودعت هيئة الأرصاد الجوية الجهات المعنية والمواطنين إلى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار المحتملة للظواهر الجوية المتوقعة.
 

