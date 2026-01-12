الأرصاد: تحرك الرمال المثارة باتجاه الشرق وتدهور مستوى الرؤية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن تحرك الرمال المثارة بإتجاه شرق البلاد يصاحبها تدهور فى مستوى الرؤية الأفقية، مع استمرار نشاط الرياح على أغلب الأنحاء.



أهابت هيئة الأرصاد الجوية، قائدي السيارات الحذر أثناء القيادة، وعدم الوقوف تحت المبانى المتهالكة، بالإضافة إلى عدم الوقوف تحت اللوحات الإعلانية،و تحت الأشجار.

طقس اليوم



أوضحت الهيئة، أن هناك استمرار تدفق السحب الممطرةً على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، عن آخر مستجدات الحالة الجوية للطقس، تشير أنه اعتبارًا من الساعة الثانية ظهر اليوم السبت، رصدت الأقمار الصناعية، نشاط الرياح على عدد من المناطق، حيث تتراوح سرعتها بين 40 و60 كيلومترًا في الساعة، خاصة على السواحل الشمالية، والوجه البحري، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة، وسيناء، ومحافظة البحر الأحمر، وجنوب البلاد.

وأوضحت أن هذه الرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة، وقد تؤدي إلى تدهور مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق.

كما لفتت الأرصاد إلى استمرار فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد، مع اضطراب في حركة الملاحة البحرية بالبحر المتوسط خلال الساعات المقبلة.

ودعت هيئة الأرصاد الجوية الجهات المعنية والمواطنين إلى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار المحتملة للظواهر الجوية المتوقعة.

