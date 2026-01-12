أقل من 500 متر.. الأرصاد تحذر من انخفاض الرؤية على الطرق بسبب العاصفة

نشرت هيئة الأرصاد تحذيرا جويا جديدا، أشارت خلاله إلى استمرار تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من ( القاهرة الكبرى-السواحل الشمالية- الوجه البحرى - مدن القناه-وسيناء-وشمال الصعيد).

انخفاض الرؤية على الطرق بفعل العاصفة الترابية

قالت هيئة الأرصاد إن الرؤية الأفقية على الطرق تتدهور نتيجة نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة والأتربة المنقولة من مناطق من الصحراء الغربية، حيث تنخفض الرؤية الأفقية على بعض المناطق إلى أقل من 500 متر.

حذرت هيئة الأرصاد، بضرورة الهدوء أثناء القيادة على الطرق، وعدم الوقوف تحت المبانى المتهالكة، وعدم الوقوف تحت اللوحات الإعلانية ، بالإضافة إلى عدم الوقوف تحت الأشجار.

قالت هيئة الأرصاد إنه مع استمرار فرص الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى تكون متوسطة تغزر أحياناً .

أمطار متفاوتة الشدة وملاحة بحرية مضطربة

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، عن آخر مستجدات الحالة الجوية للطقس، تشير أنه اعتبارًا من الساعة الثانية ظهر اليوم السبت، رصدت الأقمار الصناعية، نشاط الرياح على عدد من المناطق، حيث تتراوح سرعتها بين 40 و60 كيلومترًا في الساعة، خاصة على السواحل الشمالية، والوجه البحري، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة، وسيناء، ومحافظة البحر الأحمر، وجنوب البلاد.

وأوضحت أن هذه الرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة، وقد تؤدي إلى تدهور مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق.

كما لفتت الأرصاد إلى استمرار فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد، مع اضطراب في حركة الملاحة البحرية بالبحر المتوسط خلال الساعات المقبلة.

ودعت هيئة الأرصاد الجوية الجهات المعنية والمواطنين إلى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار المحتملة للظواهر الجوية المتوقعة.