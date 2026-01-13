قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد تُحذر: موجة برد شديدة وأمطار رعدية غداً.. واضطراب الملاحة بالبحر المتوسط
حاول البطولة يغازل الفراعنة.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام السنغال
هبوط قوي في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف بكام
بيجو تقدم سيارتها 408 فاستباك الجديدة.. صور
دعاء الفجر لتسهيل الامتحان للأولاد.. بـ7 كلمات يفتح الله عليهم بالإجابات
آخر تطورات أزمة بنتايك مع الزمالك.. وكيله يكشف تفاصيل جديدة
رسميا الآن.. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء
محطة "تحيا مصر 1" بدمياط: أوناش عملاقة وتقنيات ذكية لخدمة التجارة العالمية| صور
الإسراء والمعراج.. ماذا رأى النبي فى رحاب الملأ الأعلى؟
أسود التيرانجا.. العقبة قبل الأخيرة في طريق حلم النجمة الثامنة
اسأل دروجبا عن مصر.. خالد الغندور يوجه رسالة نارية لمدرب كوت ديفوار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الأرصاد تُحذر: موجة برد شديدة وأمطار رعدية غداً.. واضطراب الملاحة بالبحر المتوسط

الارصاد
الارصاد
حنان توفيق

حذرت هيئة الأرصاد من انخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، اليوم الثلاثاء، لتسود أجواء شديد البرودة فى الصباح الباكر مائلة للبرودة نهارًا على أغلب الأنحاء.

وتوقعت هيئة الأرصاد أن تتهيأ فرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على المناطق الآتية:
الإسكندرية
شمال الوجه البحري
السواحل الشمالية الشرقية.

فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة، على بعض المناطق من محافظة مطروح، وفرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة. 

مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة  بنسبة حدوث 20 ٪ تقريبا على مناطق من القاهرة الكبرى، ونشاط للرياح على كافة الأنحاء، وتتراوح سرعتها بين 35  إلى 50 كم/س، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

واضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على كافة سواحل البحر المتوسط وارتفاع الأمواج (5.5:3.5 ) متر.


وتبقى الشبورة المائية هي الظاهرة المؤثرة على الطرق المودية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق .

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في القاهرة الكبرى: 18°.

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعليق امتحانات نصف العام 2026 بالمدارس غدا بسبب العاصفة الترابية؟|تفاصيل

طقس الثلاثاء

طقس الثلاثاء.. مفاجأة جديدة بعد العاصفة الترابية

العاصفة الترابية

موعد نهاية العاصفة الترابية وتحسن الأجواء

طبيب مصري يدعي محمد عبد النبي قاسم

بعد 3 عقود من العمل بالخارج.. طبيب مصري يواجه جحود أبنائه وصدمته تهز القلوب

الارصاد

بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. متى تنتهي العاصفة الترابية

مشغولات ذهبية

دعما قويا.. صعود كبير في أسعار الذهب الآن بـ مصر

النائبة ريهام أبو الحسن

مصدقينك من غير حلفان| النائبة ريهام أبو الحسن تخطف الأنظار خلال أداء القسم

الأرصاد

استعدوا.. تقلبات جوية سريعة تضرب تلك المناطق خلال الساعات المقبلة

مشغولات ذهبية

آخر تحديث.. أسعار الذهب الآن بعد صعودها بقوة

جانب من الإجتماع

بحث تقنين أوضاع مستأجري محلات مول صيدناوي بالعاشر من رمضان ورفع كفاءة المبنى

جانب من الاعمال

جولة ميدانية لرئيس العلمين الجديدة لمتابعة تنفيذ توجيهات وزير الإسكان بكمبوند مزارين

بالصور

أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن .. ما هي؟

أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن
أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن
أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن

شيرين عبد الوهاب وياسمين رضا

هتكمل علاجها معاها.. من هي ياسمين رضا التي فتحت منزلها لـ شيرين عبد الوهاب ؟

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

