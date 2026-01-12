قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خبير استراتيجي: التظاهرات في إيران ملف معقد .. والضغط الأمريكي يعمق الأزمة الاقتصادية
هل تقرر تعليق امتحانات نصف العام 2026 بالمدارس غدا بسبب العاصفة الترابية؟|تفاصيل
أحمد موسى: البرلمان أمام مسؤولية تاريخية لتمثيل المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية
جنوى يكتسح كالياري بثلاثية في الدوري الإيطالي
الأرصاد: استمرار الأمطار واضطراب الملاحة البحرية حتى الغد
بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. متى تنتهي العاصفة الترابية
شبكة الحماية الاجتماعية.. سليمان وهدان يكشف عن أولويات العمل خلال الفترة القادمة للدولة
الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2026 وخطواته وأسباب وقف الصرف
منخفض جوي السبب.. الأرصاد تحذر: الرمال والأتربة مستمرة غدا
علي الدين هلال: على البرلمان حل مشاكل المرتبات والمعاشات والأسعار والتضخم
منظمة الصحة العالمية: 18 ألف مريض في غزة بحاجة عاجلة إلى إجلاء طبي
تغيير اللوائح يُتيح لنجم مانشستر سيتي الجديد المشاركة في نصف نهائي كأس الرابطة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. متى تنتهي العاصفة الترابية

الارصاد
الارصاد
حنان توفيق

تشهد معظم محافظات الجمهورية عاصفة ترابية واسعة النطاق، نتيجة نشاط ملحوظ للرياح المحملة بالرمال والأتربة .


تفاصيل العاصفة الترابية

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تأثر البلاد بتقلبات جوية حادة تستمر لمدة 48 ساعة، بسبب العاصفة الترابية، والتي يصاحبها انخفاض ملحوظ في مستوى الرؤية الأفقية، إلى جانب اضطراب في حركة الملاحة البحرية، وسقوط أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المناطق.


وأوضحت الهيئة أن العاصفة ناتجة عن نشاط قوي للرياح، تتراوح سرعتها ما بين 40 و60 كيلومترًا في الساعة، وقد تتجاوز هذه المعدلات في بعض المناطق، الأمر الذي يؤدي إلى إثارة كثيفة للرمال والأتربة، خاصة في المناطق المكشوفة والصحراوية.


مناطق تأثر العاصفة الترابية


تؤثر العاصفة الترابية على عدد كبير من المناطق على مستوى الجمهورية، وتشمل:

السواحل الشمالية الغربية.
غرب القاهرة الكبرى.
الوجه البحري.
مدن القناة.
شمال الصعيد.
سيناء.
محافظة البحر الأحمر.


مع توقع امتداد تأثير العاصفة تدريجيًا إلى باقي أنحاء الجمهورية مع تقدم ساعات النهار.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تدهور مستوى الرؤية الأفقية على الطرق الصحراوية والمفتوحة، وكذلك بعض الطرق الداخلية، خاصة في المدن الجديدة والمحافظات ذات الامتداد الصحراوي.

كما تشهد سواحل البحر المتوسط نشاطًا ملحوظًا للرياح، حيث تتراوح سرعتها بين 50 و70 كيلومترًا في الساعة، مع ارتفاع في الأمواج يتراوح من 3.5 إلى 5.5 أمتار، ما يؤدي إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية.

موعد انتهاء العاصفة الترابية


أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تأثير العاصفة الترابية يبدأ في التراجع التدريجي اعتبارًا من نهاية يوم الثلاثاء، مع انخفاض واضح في سرعة الرياح وتحسن مستوى الرؤية الأفقية على أغلب المناطق.

ومن المتوقع أن تنتهي العاصفة بشكل كامل خلال الساعات الأولى من صباح الأربعاء، بالتزامن مع ابتعاد المنخفض الجوي المسؤول عن هذه الحالة الجوية، وعودة الأجواء إلى حالة من الاستقرار النسبي.

ويستمر تكاثر السحب الممطرة على عدد من المناطق، وتتوزع فرص سقوط الأمطار على النحو التالي:

أمطار متوسطة إلى غزيرة، وقد تكون رعدية أحيانًا، على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.
أمطار خفيفة إلى متوسطة على جنوب الوجه البحري.
أمطار خفيفة على وسط سيناء ومدن القناة.
فرص ضعيفة لهطول أمطار خفيفة مساءً على القاهرة الكبرى.
وقد تصاحب بعض السحب الرعدية حبات برد مع حدوث ضربات برق.
إرشادات الأرصاد الجوية خلال العاصفة الترابية
ناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بضرورة توخي الحذر خلال فترة العاصفة:

تجنب الوقوف أسفل اللوحات الإعلانية أو الأسطح غير الآمنة.
الابتعاد عن الأشجار وأعمدة الإنارة.
القيادة بهدوء على الطرق بسبب انخفاض مستوى الرؤية.
ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خاصة خلال ساعات الليل.
الامتناع تمامًا عن الأنشطة البحرية.
نصائح لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية
فيما وجهت وزارة الصحة والسكان مجموعة من الإرشادات لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية للتعامل مع العاصفة الترابية:

البقاء داخل المنازل وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة.
ارتداء الكمامات الواقية عند الخروج.
الإكثار من شرب السوائل.
الالتزام بتناول أدوية الحساسية وفق تعليمات الطبيب.
غلق النوافذ بإحكام لمنع تسرب الأتربة.
تجنب التدخين وكل ما قد يسبب تهيج الجهاز التنفسي.

عاصفة ترابية المحملة بالرمال والأتربة الهيئة العامة للأرصاد الجوية المحافظات تقلبات جوية حادة

العاصفة الترابية

موعد نهاية العاصفة الترابية وتحسن الأجواء

شيرين وهاني شاكر

التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

طبيب مصري يدعي محمد عبد النبي قاسم

بعد 3 عقود من العمل بالخارج.. طبيب مصري يواجه جحود أبنائه وصدمته تهز القلوب

بسوهاج

تفاصيل مرعبة لإنهاء حياة الحاجة نفيسة على يد جارتها في سوهاج

مشغولات ذهبية

دعما قويا.. صعود كبير في أسعار الذهب الآن بـ مصر

الرئيس السيسي

قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

مصر والسنغال

قناة مفتوحة تعلن إذاعة مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا

البنك الأهلي والإسماعيلي

التعادل السلبي يحسم مباراة البنك الأهلي والإسماعيلي في كأس عاصمة مصر

خالد الغندور

الغندور يشارك الترتيب العالمي لمنتخب مصر قبل مواجهة السنغال

الهلال

الهلال يقلب الطاولة على النصر ويحقق الفوز بثلاثية في الدوري السعودي

أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن .. ما هي؟

ابنك بيعيط كتير.. اكتشف أعراض المغص عند الأطفال وسر تكراره

احذر.. نصائح وإرشادات مهمة لقيادة السيارات أثناء العواصف الترابية

طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة

شيرين عبد الوهاب وياسمين رضا

هتكمل علاجها معاها.. من هي ياسمين رضا التي فتحت منزلها لـ شيرين عبد الوهاب ؟

وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقي وفدا من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية

بيومي فؤاد

اعتذار علني بعد سنوات خلاف.. بيومي فؤاد يفاجئ محمد سلام على الهواء

حمدى فتحي

محترفان وربع .. تصريح بدأ بأزمة وانتهى بـ إفيه داخل معسكر الفراعنة

