بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. متى تنتهي العاصفة الترابية

تشهد معظم محافظات الجمهورية عاصفة ترابية واسعة النطاق، نتيجة نشاط ملحوظ للرياح المحملة بالرمال والأتربة .



تفاصيل العاصفة الترابية

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تأثر البلاد بتقلبات جوية حادة تستمر لمدة 48 ساعة، بسبب العاصفة الترابية، والتي يصاحبها انخفاض ملحوظ في مستوى الرؤية الأفقية، إلى جانب اضطراب في حركة الملاحة البحرية، وسقوط أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المناطق.



وأوضحت الهيئة أن العاصفة ناتجة عن نشاط قوي للرياح، تتراوح سرعتها ما بين 40 و60 كيلومترًا في الساعة، وقد تتجاوز هذه المعدلات في بعض المناطق، الأمر الذي يؤدي إلى إثارة كثيفة للرمال والأتربة، خاصة في المناطق المكشوفة والصحراوية.



مناطق تأثر العاصفة الترابية



تؤثر العاصفة الترابية على عدد كبير من المناطق على مستوى الجمهورية، وتشمل:

السواحل الشمالية الغربية.

غرب القاهرة الكبرى.

الوجه البحري.

مدن القناة.

شمال الصعيد.

سيناء.

محافظة البحر الأحمر.



مع توقع امتداد تأثير العاصفة تدريجيًا إلى باقي أنحاء الجمهورية مع تقدم ساعات النهار.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تدهور مستوى الرؤية الأفقية على الطرق الصحراوية والمفتوحة، وكذلك بعض الطرق الداخلية، خاصة في المدن الجديدة والمحافظات ذات الامتداد الصحراوي.

كما تشهد سواحل البحر المتوسط نشاطًا ملحوظًا للرياح، حيث تتراوح سرعتها بين 50 و70 كيلومترًا في الساعة، مع ارتفاع في الأمواج يتراوح من 3.5 إلى 5.5 أمتار، ما يؤدي إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية.

موعد انتهاء العاصفة الترابية



أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تأثير العاصفة الترابية يبدأ في التراجع التدريجي اعتبارًا من نهاية يوم الثلاثاء، مع انخفاض واضح في سرعة الرياح وتحسن مستوى الرؤية الأفقية على أغلب المناطق.

ومن المتوقع أن تنتهي العاصفة بشكل كامل خلال الساعات الأولى من صباح الأربعاء، بالتزامن مع ابتعاد المنخفض الجوي المسؤول عن هذه الحالة الجوية، وعودة الأجواء إلى حالة من الاستقرار النسبي.

ويستمر تكاثر السحب الممطرة على عدد من المناطق، وتتوزع فرص سقوط الأمطار على النحو التالي:

أمطار متوسطة إلى غزيرة، وقد تكون رعدية أحيانًا، على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

أمطار خفيفة إلى متوسطة على جنوب الوجه البحري.

أمطار خفيفة على وسط سيناء ومدن القناة.

فرص ضعيفة لهطول أمطار خفيفة مساءً على القاهرة الكبرى.

وقد تصاحب بعض السحب الرعدية حبات برد مع حدوث ضربات برق.

إرشادات الأرصاد الجوية خلال العاصفة الترابية

ناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بضرورة توخي الحذر خلال فترة العاصفة:

تجنب الوقوف أسفل اللوحات الإعلانية أو الأسطح غير الآمنة.

الابتعاد عن الأشجار وأعمدة الإنارة.

القيادة بهدوء على الطرق بسبب انخفاض مستوى الرؤية.

ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خاصة خلال ساعات الليل.

الامتناع تمامًا عن الأنشطة البحرية.

نصائح لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية

فيما وجهت وزارة الصحة والسكان مجموعة من الإرشادات لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية للتعامل مع العاصفة الترابية:

البقاء داخل المنازل وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة.

ارتداء الكمامات الواقية عند الخروج.

الإكثار من شرب السوائل.

الالتزام بتناول أدوية الحساسية وفق تعليمات الطبيب.

غلق النوافذ بإحكام لمنع تسرب الأتربة.

تجنب التدخين وكل ما قد يسبب تهيج الجهاز التنفسي.