هذه المدينة تسجل "صفر".. والأرصاد تُحذر: موجة برد شديدة وأمطار رعدية غدا

حذرت هيئة الأرصاد من انخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، غدا الثلاثاء، لتسود أجواء شديد البرودة فى الصباح الباكر مائلة للبرودة نهارًا على أغلب الأنحاء.

وتوقعت هيئة الأرصاد أن تتهيأ فرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على المناطق الآتية:

الإسكندرية

شمال الوجه البحري

السواحل الشمالية الشرقية.

فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة، على بعض المناطق من محافظة مطروح، وفرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة.

اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية

مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة حدوث 20 ٪ تقريبا على مناطق من القاهرة الكبرى، ونشاط للرياح على كافة الأنحاء، وتتراوح سرعتها بين 35 إلى 50 كم/س، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

واضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على كافة سواحل البحر المتوسط وارتفاع الأمواج (5.5:3.5 ) متر.

وتبقى الشبورة المائية هي الظاهرة المؤثرة على الطرق المودية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق .

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة غدًا في القاهرة الكبرى: 18°.