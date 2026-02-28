قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحلقة 11من هي كمياء .. طلاق ميمي جمال يدفعها للذهاب لطبيب نفسي
خطر على الأمن القومي .. أول تعليق من شركة أنثروبيك على قرار البنتاجون
كندا تطالب مواطنيها بتجنب السفر إلى إيران
الأهلي ضد زد.. موعد المباراة والقناة الناقلة.. عودة زيزو و تريزيجيه
هل صيام شهر رمضان دون صلاة مقبول؟.. دار الإفتاء توضح رأي الشرع
أسعار الدواجن في أسوان اليوم السبت 28-2-2026
محمود البنا : التحكيم المصري "كارثي ومختطف" بسبب أوسكار رويز
عصمت: 97 مليار جنيه فروق تكلفة الوقود مع ثبات الأسعار.. وتركيب 2.6 مليون عداد مسبق الدفع
طريقة عمل قمر الدين في البيت بدون مواد حافظة وبطعم زمان
أخبار قنا | مصرع شاب وإصابة آخر فى انقلاب دراجة نارية.. إعادة بين الديب وأبوزيد على مقعد نقيب المهندسين
الدوري الإنجليزي: ولفرهامبتون يفوز على أستون فيلا 2 - 0
وزير الخارجية العماني يطلع نظرائه بالخليج على نتائج مفاوضات إيران وأمريكا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

بعد تألقه في علي كلاي والسوق الحرة.. إشادات واسعة بـ محمد ثروت

مسلسل السوق الحرة
أوركيد سامي

تألق الفنان محمد ثروت في موسم رمضان 2026 بعملين دراميين مختلفين، حيث يشارك في مسلسل علي كلاي بطولة أحمد العوضي، ومسلسل السوق الحرة من بطولته.

وأشاد عدد كبير من المتابعين على السوشيال ميديا و منصات التواصل الاجتماعي بأداء محمد ثروت في العملين وبطريقته الكوميدية، وحظي على تفاعل كبير من قبل الجمهور، وجاءت بعض تعليقاتهم كالتالي: قال متابع: «مفيش 50 ألف فنان نعمل أشقه».

وقال متابع آخر: «بصراحة محمد ثروت فنان مع الكوميديا مافيش أحسن منه».

وأضاف متابع: «يا أحلى فنان كل عسل».

وقالت متابعة: «بحب حضرتك وأعمال حضرتك جدا وحلم حياتي أمثل مع حضرتك بس محدش موصل صوتي».

وأكد متابع: «أحسن مسلسل كوميدي في رمضان السنة دي لغاية دلوقتي».

وقال متابع: «أحلى واحد في مصر والوطن العربي يمثل كوميدي بجد وانت انفجرت بدورك في علي كلاي حرفيا الحوار».

وأضاف متابع آخر: «خليك في الكوميديا يا فنان وسيبك من الأكشن أبو شنب».

يذكر أن محمد ثروت يشارك في مسلسل علي كلاي إلى جانب عدد كبير من النجوم ومنهم، أحمد العوضي، درة، يارا السكري، انتصار، رحمة محسن، طارق الدسوقي، ريم سامي، أحمد عبد الله، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام.

كما يشارك في مسلسل السوق الحرة إلى جانب، ويزو، هالة فاخر، محمد رضوان، هالة فاخر، محمود الليثي، حسام داغر، وريم رأفت، كما يشهد العمل مشاركة عدد من ضيوف الشرف من نجوم الدراما والكوميديا في مصر والعالم العربي، من بينهم: بيومي فؤاد، إدوارد، محمد القس، منذر ريحانة، إيمان السيد، محمد جمعة، إسماعيل فرغلي، علي كمالو، ومنة الله محمد، وهو من تأليف هشام يحيى وإخراج شادي علي.

