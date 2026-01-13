الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد انتهاء العواصف والجو المتقلب.. تفاصيل

كشف محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة المقبلة وتأثر البلاد بالمنخفض الجوي.

وقال محمود القياتي، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن البلاد شهدت بالأمس رمال والأتربة على العديد من محافظات الجمهورية، وتستمر حركة نشاط الرياح اليوم، فتتجاوز سرعته الـ 40 كيلو مترا.

وأضاف أن فرصة إثارة الرمال والأتربة اليوم ستكون أقل بكثير من الأمس، وذلك لتغير مصادر الكتل الهوائية، متابعا: فرص تساقط الأمطار المتوسطة والغزيرة والرعدية مستمرة اليوم.

ولفت إلى أن فرص الأمطار ستكون بشكل أكبر على السواحل الشمالية، ومحافظات شمال الوجة البحري، مضيفا: هناك فرص ضعيفة لتساقط الأمطار على القاهرة الكبرى.

وشدد على انخفاض درجات الحرارة بشكل طفيف اليوم، ومع نشاط الرياح، منوها بأن بداية من الغد سيكون هناك تحسن في حالة الطقس وتستقر الأجواء وتعود درجات الحرارة لمعدلها الطبيعي.