إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
بالصور

الطقس اليوم.. تقلبات مفاجئة ونصائح ذهبية لحماية صحتك طوال اليوم

أسماء عبد الحفيظ

تشهد حالة الطقس اليوم تقلبات ملحوظة بين ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة، مع نشاط نسبي للرياح في بعض المناطق، وهو ما يجعل كثيرين يبحثون عن نصائح التعامل مع الطقس اليوم لتجنب أي أضرار صحية أو مشكلات مفاجئة أثناء العمل أو الخروج.

تحذيرات من الطقس اليوم

ونقدم لك دليلًا شاملًا، يساعدك على التعامل الذكي مع أجواء الطقس اليوم مهما كانت متقلبة.

حالة الطقس اليوم باختصار

البرد

بحسب المؤشرات العامة، الطقس اليوم في القاهرة معتدل نهارًا بحد أقصى حول 17–18 °C، وبارد قليلا في المساء والليل مع 11 °C كحد أدنى.

ويسود طقس مائل للاعتدال نهارًا في أغلب المناطق، بينما تنخفض درجات الحرارة ليلًا بشكل ملحوظ، مع احتمالية الشعور بالبرودة في الساعات المتأخرة. كما تنشط الرياح أحيانًا، ما يزيد الإحساس بانخفاض الحرارة، خاصة في الأماكن المفتوحة.

وقال الدكتور محمد زعرب أخصائي أنف وأذن وحنجرة، من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن هذه التقلبات تستدعي الحذر، خصوصًا لكبار السن، الأطفال، ومرضى الحساسية والصدر.

نصائح مهمة للتعامل مع الطقس اليوم

البرد

1. ارتدِ ملابس مناسبة للتقلبات

من أخطر أخطاء الطقس المتغير هو الملابس غير المناسبة.. ويُنصح بارتداء ملابس قطنية مع جاكيت خفيف يمكن خلعه أو ارتداؤه حسب تغير الحرارة، خاصة بين النهار والليل.

2. احذر نزلات البرد المفاجئة

  • الفرق بين حرارة النهار وبرودة الليل قد يسبب نزلات برد حادة.
  • تجنب التعرّض للهواء البارد مباشرة
  • لا تخرج بملابس خفيفة مساءً
  • غطِّ الرقبة جيدًا، فهي من أكثر المناطق تأثرًا بالبرد

3. نصائح الطقس اليوم لمرضى الحساسية

  • نشاط الرياح قد يثير الأتربة وحبوب اللقاح، ما يسبب نوبات حساسية.
  • يُفضل ارتداء كمامة في الأماكن المفتوحة
  • تجنب الخروج في أوقات الذروة الهوائية
  • اغسل الوجه والأنف جيدًا بعد العودة للمنزل

4. القيادة بحذر في الطقس المتقلب

  • الرياح القوية أو الشبورة الصباحية المحتملة قد تؤثر على الرؤية.
  • خفف السرعة
  • اترك مسافة أمان
  • تأكد من سلامة الإطارات والمصابيح

5. الطقس اليوم وصحة الأطفال

  • الأطفال أكثر عرضة للتأثر بتغير الجو، لذا:
  • لا تفرط في تخفيف ملابسهم نهارًا
  • احرص على إعطائهم مشروبات دافئة
  • راقب أي أعراض كحة أو رشح مبكرًا

6. التغذية المناسبة في الطقس المتغير

  • الغذاء يلعب دورًا مهمًا في تقوية المناعة:
  • تناول المشروبات الدافئة مثل الينسون والزنجبيل
  • الإكثار من الخضروات الغنية بفيتامين C
  • شرب الماء بانتظام رغم برودة الجو

7. الطقس اليوم والعمل خارج المنزل

  • إذا كنت تعمل في أماكن مفتوحة:
  • تجنب التعرض المباشر للرياح
  • خذ فترات راحة منتظمة
  • استخدم واقي الشمس نهارًا، فالبرودة لا تمنع تأثير الأشعة

هل الطقس اليوم مناسب للخروج؟

الطقس اليوم مناسب للأنشطة الخفيفة نهارًا، لكنه يتطلب حذرًا مساءً.. التخطيط الجيد لليوم واختيار التوقيت المناسب، يقلل من أي مخاطر صحية.

