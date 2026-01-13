صداع الأنف والوجه.. تعرف على أسرار وأعراض التهاب الجيوب الأنفية

تعتبر الجيوب الأنفية من المشكلات الصحية الشائعة، خاصة مع تقلبات الطقس وانتشار نزلات البرد والحساسية. وهي تجاويف هوائية موجودة داخل عظام الوجه حول الأنف والعينين، وتلعب دورًا في ترطيب الهواء وتخفيف وزن الجمجمة وتحسين نبرة الصوت. وعند التهابها تظهر أعراض مزعجة قد تعطل الحياة اليومية.



أولًا: أعراض التهاب الجيوب الأنفية



تختلف الأعراض حسب شدة الالتهاب، ومن أبرزها:



صداع مستمر أو ضغط وألم في الجبهة وحول العينين والخدين.

انسداد أو احتقان الأنف.

إفرازات أنفية سميكة صفراء أو خضراء.

ضعف أو فقدان حاسة الشم والتذوق.

ألم في الأسنان العلوية.

سعال يزداد ليلًا.

التهاب الحلق وبحة الصوت.

الشعور بالإجهاد العام.

ارتفاع طفيف في درجة الحرارة أحيانًا.

رائحة فم كريهة.

ثانيًا: أسباب الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية

نزلات البرد والإنفلونزا.

حساسية الأنف.

انحراف الحاجز الأنفي.

التعرض للهواء البارد أو الملوث.

التدخين أو التعرض للتدخين السلبي.

ضعف المناعة.

تضخم اللحمية خاصة عند الأطفال.

ثالثًا: طرق الوقاية من التهاب الجيوب الأنفية

تجنب التعرض المباشر للهواء البارد.

ارتداء كمامة في الأجواء المليئة بالأتربة.

الإقلاع عن التدخين.

غسل الأنف بالمحلول الملحي بانتظام.

شرب كميات كافية من السوائل.

الحفاظ على نظافة الأنف واليدين.

علاج حساسية الأنف وعدم إهمال نزلات البرد.

تهوية المنزل وتجنب الرطوبة العالية.

رابعًا: طرق علاج التهاب الجيوب الأنفية

العلاج الدوائي (تحت إشراف طبي):

مسكنات الألم وخافضات الحرارة.

مضادات الاحتقان الأنفية (لفترة قصيرة).

بخاخات الأنف المحتوية على الكورتيزون.

مضادات الهيستامين في حالات الحساسية.

المضادات الحيوية في حالة الالتهاب البكتيري فقط.

العلاج المنزلي:

استنشاق البخار الدافئ.

الكمادات الدافئة على الوجه.

الإكثار من المشروبات الدافئة.

النوم مع رفع الرأس قليلًا.

الراحة التامة.

متى يجب استشارة الطبيب؟

استمرار الأعراض أكثر من 10 أيام دون تحسن.

الصداع الشديد أو تورم حول العينين.

ارتفاع درجة الحرارة بشكل ملحوظ.

تكرار التهاب الجيوب الأنفية بشكل مزمن.