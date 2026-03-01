قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دونالد ترامب: دمرنا وأغرقنا 9 سفن تابعة للبحرية الإيرانية
الحرس الثوري: 560 قتي.لا وجريحا من العسكريين الأميركيين في الضربات الإيرانية
خصم 50% على رسوم ترخيص المحلات بتلك الفترة
ضربته بالروسية.. يارا السكري تنهال بالضرب على رامز جلال
صلاة العشاء والتراويح في الجامع الأزهر ليلة 12 من شهر رمضان | بث مباشر
ترامب: القيادة الجديدة في إيران تريد التحدث لذلك سأتحدث معهم
ترامب: القيادة الجديدة في إيران ترغب في الحوار ووافقت على ذلك
نيس يسقط أمام باريس في الدوري الفرنسي
توتنهام يخسر بثنائية من فولهام في الدوري الإنجليزي
جدول حجز قطارات عيد الفطر 2026.. تفاصيل
غرق منصة بترول بخليج السويس بعد اصطدام مركب رمسيس بها
عقب التعادل مع زد.. مواعيد مباريات الاهلي المتبقية في شهر رمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الحلقة الحادية عشرة.. تمرد نور علي ينتهي باعتراف مولانا بحبه لها

نور علي
نور علي
أوركيد سامي

شهدت الحلقة الحادية عشرة من مسلسل مولانا ثورة شخصية نور علي ضد خطط جابر إلا أنها تنتهي نهاية سعيدة بعدما يعترف بحبه لها، لتقرر البقاء معه.
كانت الحلقة قد شهدت ثورة شهلا (نور علي) خاصة بعدما لجأ ابن مختار الضيعة إلى مولانا لشفاء والده من السرطان، معتبرة أن الكذبة الذي ينشرها جابر حول قدراته لشفاء الناس ستؤدي لموت المختار.
تقرر شهلا الرحيل عن المنزل لكن جابر يسألها عن سبب رغبتها في الهروب، لتواجهه بمعرفتها بخططه لجلب السلاح لكنه يدافع عن خطته ويكشف أن كل ما يفعله للحصول على حقه من العسكر الذين اعتقلوه وحق أهل الضيعة وحق شهلا في أرضها ويعترف لها أنه يحبها، لتقرر شهلا في النهاية البقاء معه.
وتشارك نور علي البطولة مع النجم تيم حسن، والسيدة منى واصف، وفارس الحلو، وهو من إخراج سامر البرقاوي.
تدور أحداث المسلسل حول شخصية "جابر"، رجل يفرّ من ألسنة ماضيه المشتعل ونبذ مجتمعه، فيلجأ إلى حيلة جريئة تقوده إلى قرية منسية، متخفياً خلف ادعاء نسبٍ مقدّس. في تلك البقعة التي أنهكها الانتظار الطويل لـ“المولى”، يزرع جابر أملاً واهماً سرعان ما يتحوّل إلى قوة حقيقية تدفع الأهالي للتشبث بالحياة. وبين قدسية القناع وهشاشة الحقيقة، يجد نفسه ممزقاً بين دور المنقذ وخطر انكشاف السر، في صراع أخلاقي محتدم قد يشعل كل ما حوله إذا سقط الستار.

نور علي اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار

قفزة في أسعار الدولار في البنوك.. وهذا ما حدث في منتصف التعاملات

عيار 21 يقفز 700 جنيه كاملة.. أسعار الذهب تشتعل بسبب التصعيد الأمريكي الإسرائيلي الإيراني

عيار 21 يقفز 700 جنيه كاملة.. أسعار الذهب تشتعل بسبب التصعيد الأمريكي الإسرائيلي الإيراني

الذهب

الملاذ الآمن لا يتراجع.. خبراء يكشفون مستقبل أسعار الذهب بعد قرار المحكمة الأمريكية

ليلي عبد اللطيف

حقيقة إلغاء الدراسة في 2026 بعد توقعات ليلى عبد اللطيف وإغلاق مدارس إيران

عمرة رمضان

في ظل حرب إسرائيل وإيران.. السياحة تطلق تنبيها عاجلا لحجوزات طيران العمرة

سمير فرج

سمير فرج : إيران لم تتعلم من أخطاء الحرب الأولى.. فيديو

خامنئي

نهاية خامنئي و40 من جنرالاته.. كيف رصدت المخابرات الإسرائيلية موعد اجتماع المرشد الأعلى السري؟

الاهلي

بفعل فاعل .. لاعب الزمالك السابق يسخر من تعادل الأهلي أمام زد

ترشيحاتنا

عبير صبري

عبير صبري تخطف الأنظار بإطلالة راقية باللون الأبيض

مسلسل فن الحرب

مسلسل فن الحرب الحلقة 12.. عميل مزدوج على يوسف الشريف وريم مصطفى

يارا السكري وتامر حسني وبسمة بوسيل

بعد شائعات ارتباطهما .. يارا السكري ترد على سؤال عن تسببها فى طلاق تامر حسنى

بالصور

مسلسل الكينج الحلقة 12.. حفل زفاف محمد عادل إمام وميرنا جميل يتحول إلى عزاء

محمد عادل إمام وميرنا جميل
محمد عادل إمام وميرنا جميل
محمد عادل إمام وميرنا جميل

وزير الدفاع: القوات المسلحة فى أعلى درجات الجاهزية القتالية للحفاظ على أمن مصر

وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي
وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي
وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي

حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين بالزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

فيديو

وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي

وزير الدفاع: القوات المسلحة فى أعلى درجات الجاهزية القتالية للحفاظ على أمن مصر

مي عز الدين في العناية المركزة

مي عز الدين في العناية المركزة وزوجها أحمد تيمور يطلب الدعاء لها

سر الهجوم نهارًا

سر شن الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على إيران نهارًا

رضا البحراوي

رسالة حب تعيده للساحة الفنية.. البحراوي يكسر قرار الاعتزال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد