فن وثقافة

أجواء مبهجة تجمع سينتيا خليفة وياسمين عبد العزيز في وننسى اللي كان

أوركيد سامي

 تواصل الفنانة اللبنانية سينتيا خليفة تصوير مشاهدها في مسلسل وننسى اللي كان، الذي يتصدر تريندات السباق الدرامي في موسم رمضان الحالي، وسط تفاعل واسع من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت سينتيا أول صور من كواليس العمل في ليالي رمضان الأولى، حيث ظهرت في أجواء عفوية ومبهجة جمعتها بالنجمة ياسمين عبد العزيز والنجم إدوارد، في لقطات عكست حالة الانسجام بين أبطال العمل خلف الكاميرا.


وتجسد سينتيا خلال الأحداث شخصية شقيقة الفنانة الشهيرة "جليلة رسلان" التي تقدمها ياسمين عبد العزيز، حيث تتصاعد وتيرة الأحداث منذ الحلقات الأولى في إطار درامي مشوق، خاصة مع الصراع الثنائي المحتدم بين ياسمين والنجمة شيرين رضا على قمة النجومية داخل سياق العمل.

ويشارك في بطولة المسلسل نخبة من نجوم الدراما المصرية، من بينهم كريم فهمي، ليلى عز العرب، محمد لطفي ولينا صوفيا، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.


ويمثل "وننسى اللي كان" عودة قوية لسينتيا خليفة إلى دراما رمضان بعد غياب دام أربع سنوات منذ مشاركتها في مسلسل حرب أهلية أمام النجمة يسرا، كما يأتي بعد ظهورها مؤخرًا في مسلسل ابن النادي مع النجم أحمد فهمي.

وتعيش سينتيا حاليًا حالة من النشاط الفني المكثف، حيث تواصل تصوير مسلسل فرصة أخيرة بمشاركة طارق لطفي ومحمود حميدة، إلى جانب انتهائها من تصوير أولى بطولاتها السينمائية في فيلم سفاح التجمع مع الفنان أحمد الفيشاوي.

وعلى الصعيد العالمي، تواصل سينتيا خطواتها الدولية بعد مشاركتها في بطولة فيلم الخيال العلمي White Mars إلى جانب النجمة العالمية Lucy Hale، والفنان البريطاني Luke Newton، إضافة إلى Sabrina Elba، كما تشارك في بطولة فيلم الرعب والإثارة الأمريكي Borderline إلى جانب الممثل البريطاني Lucien Laviscount.

