محمود ياسين جونيور يحرّض كريم فهمي على قت.ل ياسمين عبد العزيز ومفاجأة في نهاية الحلقة 11

تحولت الصراعات التقليدية إلى حرب تكنولوجية ذكية بطلها "ياسين العرايشي" (محمود ياسين جونيور)، الذي أثبت أنه ليس مجرد حارس شخص تقليدي، بل عقل مدبر يمتلك أدوات العصر الحديث ليحاصر كريم فهمي وياسمين عبدالعزيز، في تصعيد درامي حبس أنفاس مشاهدي الحلقة الحادية عشرة من مسلسل "وننسى اللي كان"،

بدأت الإثارة بطلب صادم وجهه ياسين لـ "بدر" (كريم فهمي)، آمراً إياه بالتخلص نهائياً من "جليلة رسلان" (ياسمين عبد العزيز)، وعدم المماطلة، ليضع "بدر" في اختبار ولاء صعب بين تنفيذ الأمر أو حماية جليلة.

اختار "بدر" الولاء لجليلة، ليرسما معاً فخاً يهدف لتسجيل اعترافات "ياسين" و "شاهر" لإلقائهما خلف القضبان. وبينما ظن الثنائي أنهما أحكما الحصار، كان ياسين يسبقهما بخطوات رقمية خفية؛ حيث يتابع كواليس غرفتهما المغلقة من خلال هواتفهما المهكرة.

وفي مشهد ختامي موتر، حاول بدر استدراج ياسين للحصول على دليل إدانة، لكن الأخير صدمه ببرود أعصاب كاشفاً علمه بكل تفاصيل المراقبة، لتنقلب الطاولة تماماً ويتحول المطاردون إلى فرائس مكشوفة أمام ذكاء ياسين الرقمي الذي يرى ويسمع كل شيء دون أن يدركوا وسيلته في ذلك.

تدور أحداث مسلسل وننسى اللي كان حول شخصية “جليلة رسلان”، التي تجسّدها ياسمين عبد العزيز، وهي فنانة معروفة تواجه تهديدات وضغوطًا غير متوقعة في عالم الشهرة والصراع النفسي والاجتماعي، ما يدفعها إلى التعامل مع مواقف معقدة من ضمنها الاعتماد على فريق يساندها في مواجهة التحديات، وتبرز خلال الأحداث جوانب من العلاقات الإنسانية، القوة والضعف، وكيفية التعامل مع الماضي والذكريات التي يصعب نسيانها. العمل من بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، شيرين رضا، إنجي كيوانو محمود ياسين جونيور، تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.