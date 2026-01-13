قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حين تصنع التفاصيل الفارق.. لماذا يملك المغرب اليد العليا أمام نيجيريا قبل اللعب على بطاقة نهائى أمم أفريقيا 2025 ؟
مفتاح الفلاح والسكينة.. عالم بالأوقاف ينصح بالاستمرار على هذه الطاعة
الرواد الرقميون.. مصر تعد جيلا من المبرمجين لحماية أمنها القومي وفضائها الرقمي
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
منتخب السنغال يستفز مصر قبل موقعة نصف نهائي أمم أفريقيا
منخفض جوي يضرب البلاد.. رياح محملة بالأتربة وأمطار غزيرة وانخفاض درجات الحرارة
مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء
أول رد من الصين على القرار الأمريكي بشأن إيران
شاهد.. وصول بعثة منتخب مصر إلى طنجة استعدادًا لمواجهة السنغال
بعد الأحداث الأخيرة .. وصول ‌‏أول رحلة إلى مطار سيئون بحضرموت
اتفرج مجانا.. القنوات المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر والسنغال بأمم أفريقيا
تراجع الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026
توك شو

منخفض جوي يضرب البلاد.. رياح محملة بالأتربة وأمطار غزيرة وانخفاض درجات الحرارة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

في ظل تقلبات جوية مفاجئة تشهدها البلاد، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل الحالة الجوية الراهنة، محذّرة من رياح قوية محملة بالأتربة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال الساعات المقبلة.

وكشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس التي تشهدها البلاد حاليًا، مؤكدة تأثر الجمهورية بمنخفض جوي قوي في طبقات الجو العليا، تسبب في نشاط ملحوظ للرياح وإثارة الأتربة وسقوط الأمطار على عدد من المحافظات.

حالة الطقس

منخفض جوي ورياح قوية

وأوضحت غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» المذاع على قناة MBC مصر، أن المنخفض الجوي يجلب كتلًا هوائية جنوبية، أدت إلى ارتفاع كبير في سرعات الرياح، والتي وصلت إلى نحو 60 كيلومترًا في الساعة في معظم أنحاء الجمهورية، ما تسبب في انتشار الأتربة والرمال وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

أمطار غزيرة على هذه المناطق

وأضافت أن الهيئة كانت قد حذرت مسبقا من سقوط الأمطار، مشيرة إلى تسجيل أمطار غزيرة على محافظات الوجه البحري وشمال الدلتا، إلى جانب المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط.

تحسن تدريجي في الأحوال الجوية ليلًا

وأكدت منار غانم أنه مع دخول ساعات الليل، بدأت شدة الأتربة في الانخفاض على مختلف أنحاء القاهرة، موضحة أن سرعات الرياح ستتراجع تدريجيًا خلال الساعات المقبلة، وهو ما يسهم في تحسن الرؤية الأفقية واستقرار نسبي في الأحوال الجوية.

طقس اليوم.. برودة وأمطار متفاوتة الشدة

حالة الطقس غدا في مصر

وعن حالة الطقس المتوقعة اليوم، أشارت إلى أن سرعات الرياح ستصل إلى نحو 40 كيلومترًا في الساعة، مع استمرار نشاطها، ما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، لافتة إلى أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة ستسجل 18 درجة مئوية.

كما نبهت إلى وجود فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة ما بين متوسطة وغزيرة على مناطق الإسكندرية وشمال الدلتا.

 

تحذيرات ونصائح للمواطنين

ودعت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين إلى توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة في أوقات نشاط الرياح وسقوط الأمطار، ومتابعة النشرات الجوية أولًا بأول تحسبًا لأي تطورات في حالة الطقس.

