سلامتك تهمنا.. نصائح هامة للقيادة في الطقس السيئ

أصدرت الإدارة العامة للمرور عدة نصائح لقائدي السيارات محذرة من تداعيات سوء الأحوال الجوية على حركة السير، مؤكدة على ضرورة التزام قائدي المركبات بتعليمات السلامة المرورية حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

وذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد تشهد سقوط أمطار غزيرة، إلى جانب شبورة مائية كثيفة قد تصل إلى حد العتمة، فضلًا عن شبورة ترابية وسرعات رياح تتجاوز 30 كيلومترًا في الساعة، وهو ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية وزيادة مخاطر القيادة على الطرق.

ولذلك يجب التأكد من الصلاحية الفنية للسيارة قبل التحرك، ويشمل ذلك:

فحص زيوت السيارة (زيت المحرك، زيت الفرامل، مياه الردياتير).

التأكد من كفاءة فرامل اليد والفرامل الهوائية.

سلامة الإطارات، وسريان مدة صلاحيتها، وضبط ضغط الهواء بما يتناسب مع ليونة الأسفلت.

التأكد من سلامة مسّاحات الزجاج الأمامي والخلفي وكفاءتها.

فحص الأنوار الأمامية والخلفية، والأنوار الجانبية، وأنوار الشبورة، والتأكد من قوة الإضاءة.

وشددت الادارة العامة للمرور على أهمية توافر مستلزمات الأمان داخل السيارة، ومنها:

طفاية الحريق في متناول يد قائد السيارة.

المثلث العاكس الضوئي.

حقيبة الإسعافات الأولية.

أحزمة الأمان مع إحكام غلق أبواب السيارة جيدًا.

تعليمات القيادة الآمنة

عند التحرك بالسيارة، شدد الخبير المروري على:

الالتزام بارتداء حزام الأمان.

عدم استخدام الهاتف المحمول نهائيًا أثناء القيادة.

عدم وضع الأطفال على مقعد السائق أو في المقعد الأمامي لمن هم أقل من 7 سنوات.

خفض السرعة داخل المدن والأحياء لتتراوح بين 30 و60 كم/س حسب حالة الطريق.

مضاعفة مسافات الأمان بين السيارات لتجنب التوقف المفاجئ.

ومن نصائح القيادة أثناء الشبورة والطرق السريعة:

الالتزام بالسير داخل الحارة المرورية وعدم الوقوف في مطالع ومنازل الكباري.

استخدام الأنوار المنخفضة ليلًا، وتجنب الأنوار المبهرة.

تشغيل أنوار الشبورة في مناطق انخفاض الرؤية.

استخدام الإشارات الضوئية قبل تغيير الاتجاه أو الحارة المرورية بمدة لا تقل عن 30 ثانية.

الالتزام بالسرعات المقررة على الطرق السريعة، مع خفض السرعة في الظروف الجوية السيئة.

مضاعفة المسافات على الطرق السريعة لتتراوح بين 30 و35 مترًا.

في حال تعطل السيارة

أو في حالة توقف السيارة لأي سبب، يجب:

تشغيل أنوار الانتظار الأمامية والخلفية.

وضع المثلث العاكس خلف السيارة بمسافة لا تقل عن 300 متر لتحذير السيارات القادمة.

استخدام آلة التنبيه بشكل متقطع في مناطق الشبورة.