فحص رسائل تهديد من سمسار للفنان أوس أوس بسبب عمولة فيلا بالشيخ زايد

تفحص النيابة العامة بالشيخ زايد رسائل قدمها الفنان أوس أوس تثبت تلقيه تهديدات من سمسار بسبب عمولة بيع فيلا بمدينة الشيخ زايد.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول علاقة الطرفين ومدى وجود معاملات مالية بينهما.

تلقى قسم شرطة ثان الشيخ زايد بلاغا من الفنان محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس" متهما سمسار عقارات بتهديده بالإيذاء في حالة عدم دفع عمولة مبلغ ٣٠٠ الف جنيه مقابل بيع فيلا بوصلة دهشور.

وأشارت التحريات أن الفنان أوس أوس توجد بينه وبين السمسار علاقة عمل منذ ٥ سنوات وطالبه الفنان بالبحث عن فيلا بمواصفات معينة لشراءها الا انه اشترى فيلا عن طريق سمسار آخر وفوجئ بالمشكو في حقه يطلب منه مبلغ ٣٠٠ ألف جنيه عمولة وعندما رفض استقبل منه مكالمات ورسائل تهديد عبر واتساب بإيذائه واسرته في حالة عدم دفع المبلغ.

استجوبت أجهزة الأمن السمسار وقال انه رافق الفنان أوس أوس في عدة معاينات لعدد من الفيلل قبل شراءه فيلا وأن الفنان يرفض دفع عمولته له، تم التحفظ عليه واخطار النيابة العامة للتحقيق.