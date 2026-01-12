قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلى بالك .. رسالة هامة من الداخلية لقائدى السيارات على الطرق
إجازة تصل لـ78 يومًا مدفوعة الأجر.. مفاجأة للموظفين في 2026
فحص رسائل تهديد من سمسار للفنان أوس أوس بسبب عمولة فيلا بالشيخ زايد
نسخة استثنائية بروح مصرية.. تفاصيل الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
طقس اليوم| هيئة الأرصاد تطلق تحذيرا لـ قائدي السيارات
قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير
التموين: كارت المفتش يهدف لإحكام الرقابة الرقمية على المنشآت ورصد المخالفات
بدأت اليوم.. ماذا تعرف عن نوة الفيضة الكبرى الأشد خلال الشتاء؟
وزير الخارجية: ليس لدينا معلومات حول تشكيل مجلس السلام في غزة وصلاحياته
شيرين مش لوحدها .. مشاهير عانوا من نفس مرضها
بعد تهديدات ترامب.. تواصل مفاجئ بين وزير خارجية إيران ومبعوث البيت الأبيض
مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في انقلاب ميكروباص بعد وصلة دهشور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

فحص رسائل تهديد من سمسار للفنان أوس أوس بسبب عمولة فيلا بالشيخ زايد

أوس أوس
أوس أوس
ندى سويفى

تفحص النيابة العامة بالشيخ زايد رسائل قدمها الفنان أوس أوس تثبت تلقيه تهديدات من سمسار بسبب عمولة بيع فيلا بمدينة الشيخ زايد.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول علاقة الطرفين ومدى وجود معاملات مالية بينهما.

تلقى قسم شرطة ثان الشيخ زايد بلاغا من الفنان محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس" متهما سمسار عقارات بتهديده بالإيذاء في حالة عدم دفع عمولة مبلغ ٣٠٠ الف جنيه مقابل بيع فيلا بوصلة دهشور.

وأشارت التحريات أن الفنان أوس أوس توجد بينه وبين السمسار علاقة عمل منذ ٥ سنوات وطالبه الفنان بالبحث عن فيلا بمواصفات معينة لشراءها الا انه اشترى فيلا عن طريق سمسار آخر وفوجئ بالمشكو في حقه يطلب منه مبلغ ٣٠٠ ألف جنيه عمولة وعندما رفض استقبل منه مكالمات ورسائل تهديد عبر واتساب بإيذائه واسرته في حالة عدم دفع المبلغ.

استجوبت أجهزة الأمن السمسار وقال انه رافق الفنان أوس أوس في عدة معاينات لعدد من الفيلل قبل شراءه فيلا وأن الفنان يرفض دفع عمولته له، تم التحفظ عليه واخطار النيابة العامة للتحقيق.

أوس أوس الشيخ زايد الفنان أوس أوس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شيرين عبد الوهاب

بعد أنباء مغادرة شيرين منزلها بصحبتها.. معلومات عن ياسمين شقيقة زينة

شيرين وهاني شاكر

التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

أفعال محرمة في رجب

أفعال محرمة في العشر الأواخر من رجب.. احذرها خلال الـ7 أيام المقبلة

بسوهاج

تفاصيل مرعبة لإنهاء حياة الحاجة نفيسة على يد جارتها في سوهاج

أرشيفية

صورة تهز واشنطن.. خامنئي يواجه ترامب بتمثال محطم ويتوعده بمصير الطغاة

مصر والسنغال

قناة مفتوحة تعلن إذاعة مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا

الدواجن

الفراخ هترخص محدش يخزن.. "منتجي الدواجن" تزف أخبارا سارة للمواطنين

ترشيحاتنا

العواصف الترابية

مع العواطف الترابية.. علاقة غريبة بين الأسنان والجيوب الانفية

الطقس البارد

بعد تحذير الأرصاد.. أطعمة ومشروبات مناسبة للطقس البارد

برج الثور

برج الثور .. حظك اليوم الإثنين 12 يناير 2026: فرص عمل

بالصور

شيرين مش لوحدها .. مشاهير عانوا من نفس مرضها

شيرين مش لوحدها .. مشاهير عانوا من نفس مرضها
شيرين مش لوحدها .. مشاهير عانوا من نفس مرضها
شيرين مش لوحدها .. مشاهير عانوا من نفس مرضها

حقيقة صادمة لا يخبرك بها أحد| هل الحرمان في الرجيم بيخسس فعلًا؟ خبيرة تغذية تجيب

هل الحرمان في الرجيم بيخسس فعلًا؟ الحقيقة الصادمة التي لا يخبرك بها أحد
هل الحرمان في الرجيم بيخسس فعلًا؟ الحقيقة الصادمة التي لا يخبرك بها أحد
هل الحرمان في الرجيم بيخسس فعلًا؟ الحقيقة الصادمة التي لا يخبرك بها أحد

طريقة عمل سلطة البنجر مع جبن الفيتا والجوز

طريقة عمل البنجر مع جبن الفيتا والجوز
طريقة عمل البنجر مع جبن الفيتا والجوز
طريقة عمل البنجر مع جبن الفيتا والجوز

تفاصيل صادمة بشأن الحالة الصحية لـ الفنانة شيرين عبدالوهاب

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

فيديو

ويل سميث وأحمد سعد

حقيقة أم ذكاء اصطناعي.. رقص ويل سميث على مكسرات أحمد سعد| فيديوجراف

القط تيمبوس

مصر تخلف توقعات القط نيمبوس.. عالمة أزهرية تكشف حقيقة تنبؤات الحيوانات

نانسي صلاح والسحر

معمولي بوقوع شعري.. نانسي صلاح تكشف عن تعرضها للسحر ومحاربتها في الوسط الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

المزيد