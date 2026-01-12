مش هيحصلك طيب انت وأهل بيتك | تهديد خطير لـ أوس أوس لسبب صادم

تباشر النيابة العامة بالشيخ زايد تحقيقاتها في اتهام الفنان أوس أوس سمسارًا بتهديده بسبب عمولة بيع فيلا بمدينة الشيخ زايد.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية عن الواقعة وملابساتها.

تلقى قسم شرطة ثان الشيخ زايد بلاغا من الفنان محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس" متهما سمسار عقارات بتهديده بالإيذاء في حالة عدم دفع عمولة مبلغ ٣٠٠ ألف جنيه مقابل بيع فيلا بوصلة دهشور.

وأشارت التحريات أن الفنان أوس أوس توجد بينه وبين السمسار علاقة عمل منذ ٥ سنوات وطالبه الفنان بالبحث عن فيلا بمواصفات معينة لشراءها الا انه اشترى فيلا عن طريق سمسار آخر وفوجئ بالمشكو في حقه يطلب منه مبلغ ٣٠٠ ألف جنيه عمولة وعندما رفض استقبل منه مكالمات ورسائل تهديد عبر واتساب بإيذائه واسرته في حالة عدم دفع المبلغ.

استجوبت أجهزة الأمن السمسار وقال إنه رافق الفنان أوس أوس في عدة معاينات لعدد من الفيلل قبل شرائه فيلا وأن الفنان يرفض دفع عمولته له، تم التحفظ عليه وإخطار النيابة العامة للتحقيق.