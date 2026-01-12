خايفة منجحش .. طالبة ثانوي تنهي حياتها بسبب امتحان الفلسفة بأكتوبر

قررت طالبة ثانوي إنهاء حياتها بسبب امتحان الفلسفة فتناولت قرص الغلة السام وفارقت الحياة في الحال بمدينة حدائق أكتوبر.

تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من مستشفى أكتوبر بوصول طالبة مصابة بحالة إعياء وفارقت الحياة قبل إسعافها وذكرت والدتها أنها تناولت قرص الغلة السام.

أشارت التحريات الى ان الفتاة طالبة بالمرحلة الثانوية ولعدم إجاباتها في امتحان الفلسفة اصيبت بحالة من الخوف وقررت انهاء حياتها فتناولت الحبة السامة وعندما اصيبت بمغص شديد وحالة إعياء اخبرت والدتها بما فعلته حيث قالت لها قبل أن تفقد الوعي "محلتش كويس وخايفة منجحش".

قامت أسرة الفتاة بنقلها إلى المستشفى الا انها فارقت الحياة، تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

