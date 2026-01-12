قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد العاصفة الترابية .. الأرصاد تحذر من ظواهر جوية تضرب مصر خلال ساعات
أخبار التوك شو: انفراجة قوية مرتقبة في أسعار السيارات.. ومفاجأة فى طقس اليوم
الحكومة : إدخال منتجات جديدة بـ مصر للألومنيوم للتصدير عالميًا
مباحثات سياسية.. مصدر فلسطيني: وفد من حماس برئاسة خليل الحية يصل إلى القاهرة
ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. هل وصل الجرام 7000 جنيه؟
تحذير جوي .. عاصفة ترابية تضرب المحافظات | وتدهور الرؤية على الطرق
بلومبرج : ترامب يستعد للإعلان عن مجلس السلام لإدارة خطة غزة
بدء تصويت النواب لاختيار رئيس المجلس
كسر الإزاز ونط من الشباك | احتراق أتوبيس نقل عام في العمرانية .. صور
التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر
حماس تدعو السلطة للاستجابة للحظة التاريخية لترتيب الوضع الفلسطيني الداخلي
خاص .. بيراميدز يسعى لخطف صفقة الأهلي المنتظرة
حوادث

خايفة منجحش .. طالبة ثانوي تنهي حياتها بسبب امتحان الفلسفة بأكتوبر

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

قررت طالبة ثانوي إنهاء حياتها بسبب امتحان الفلسفة فتناولت قرص الغلة السام وفارقت الحياة في الحال بمدينة حدائق أكتوبر.

تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من مستشفى أكتوبر بوصول طالبة مصابة بحالة إعياء وفارقت الحياة قبل إسعافها وذكرت والدتها أنها تناولت قرص الغلة السام.

أشارت التحريات الى ان الفتاة طالبة بالمرحلة الثانوية ولعدم إجاباتها في امتحان الفلسفة اصيبت بحالة من الخوف وقررت انهاء حياتها فتناولت الحبة السامة وعندما اصيبت بمغص شديد وحالة إعياء اخبرت والدتها بما فعلته حيث قالت لها قبل أن تفقد الوعي "محلتش كويس وخايفة منجحش".

قامت أسرة الفتاة بنقلها إلى المستشفى الا انها فارقت الحياة، تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق. 
 

