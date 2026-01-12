أمطار ورياح وحرارة منخفضة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة .

وقالت منار غانم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" نتأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يجلب الكتل الهوائية الجنوبية وسرعات الرياح المرتفعة أدت لوجود اتربة ورمال ".

وتابعت منار غانم :" سرعات الرياح وصلت لـ 60 كيلو متر في مختلف أنحاء الجمهورية كما حذرنا من سقوط الامطار وهناك سقوط لأمطار غزيرة على محافظات الوجه البحري وشمال الدلتا والمناطق الساحلية على البحر المتوسط ".

واكملت منار غانم :" مع دخول ساعات الليل بدأت شدة الاتربة تنخفض على مختلف انحاء القاهرة وخلال ساعات سوف تنخفض حدة سرعات الرياح وتتحسن الرؤية الافقية ".

ولفتت منار غانم :" سرعات الرياح غدا تصل لـ 40 كيلو متر ونشاط الرياح يشعرنا بانخفاض درجات الحرارة والعظمى في القاهرة تصل لـ 18 درجة مئوية وهناك فرص سقوط امطار متفاوتة الشدة بين متوسطة وغزيرة في الإسكندرية وشمال الدلتا ".