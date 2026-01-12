استقرار نسبي.. الأرصاد تكشف تفاصيل مهمة عن حالة الطقس

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه سيكون هناك حالة من الإستقرار في الأحوال الجوية بشكل نسبي، ولكن هذا الإستقرار يكون بوجود أشعة الشمس، مشيرة إلى أنه مع غياب أشعة الشمس، تكون الأجواء ما بين باردة إلى شديدة البرودة.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن حركة الرياح معتدلة بشكل عام، مما يعطي شعوراً بالاستقرار في الملاحة البحرية سواء في البحر المتوسط أو الأحمر.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك احتمالات لفرص أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية، لكنها غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.