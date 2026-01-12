قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طقس الثلاثاء.. مفاجأة جديدة بعد العاصفة الترابية

عبد العزيز جمال

تشير أحدث توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن البلاد ستشهد غدًا الثلاثاء الموافق 13 يناير 2026 استمرارًا في انخفاض درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، في ظل أجواء شتوية قاسية يسودها طقس شديد البرودة خلال ساعات الصباح الباكر، ومائل للبرودة نهارًا، قبل أن تعود الأجواء شديدة البرودة ليلًا، مع استمرار فرص تكون الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

خرائط الأمطار تضرب عدة مناطق

وبحسب خرائط التنبؤات الجوية، تتعرض بعض المناطق لسقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا، خاصة على الإسكندرية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، وذلك على فترات متقطعة. 

كما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق محافظة مطروح، في حين تكون الأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة تمتد إلى بعض مناطق القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

اضطراب بالملاحة

كما تشهد جميع سواحل البحر المتوسط اضطرابًا شديدًا في الملاحة البحرية، مع تسجيل سرعات رياح تتراوح بين 50 و70 كيلومترًا في الساعة، وارتفاع للأمواج يتراوح ما بين 3.5 إلى 5.5 أمتار، وهو ما يجعل الأنشطة البحرية في حالة خطورة مرتفعة.

تحذيرات رسمية من الأرصاد

وفي تحذير هام، نبهت هيئة الأرصاد الجوية إلى نشاط الرياح القوية على بعض المناطق، إضافة إلى احتمالية حدوث ضربات برق مصاحبة للسحب الرعدية في المناطق التي تشهد أمطارًا رعدية، داعية المواطنين إلى توخي الحذر واتباع التعليمات الوقائية خاصة أثناء التنقل والقيادة.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في عدد من المحافظات
القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة
الإسكندرية العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة
مطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات
سوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 8 درجات
قنا العظمى 19 درجة والصغرى 8 درجات
أسوان العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات

من جانبها أكدت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن الهيئة أصدرت تحذيرات بشأن الأحوال الجوية خلال الساعات المقبلة، مشيرة إلى أن نشاط الرياح والأتربة الحالي ناتج عن منخفض جوي على سطح الأرض بالتزامن مع منخفض آخر في طبقات الجو العليا.

وأوضحت إيمان شاكر، خلال تصريحات تليفزيونية"، أن هذا التداخل أدى إلى نشاط ملحوظ للرياح وانخفاض الرؤية الأفقية، حيث بلغت سرعة الرياح من 40 إلى 60 كيلومترًا في الساعة، مضيفة أن الأتربة بدأت تدريجيًا في التلاشي خلال الدقائق الأخيرة، مع استمرار اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر والبحر المتوسط، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاضطراب حتى غدٍ.

وأشارت إيمان شاكر، إلى أن الأمطار مستمرة اليوم وغدًا، وتمتد لبعض المناطق الداخلية، مع فرص أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى، بينما بدأت الرؤية تتحسن تدريجيًا على معظم المناطق في المحافظات.

