الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

موعد نهاية العاصفة الترابية وتحسن الأجواء

العاصفة الترابية
العاصفة الترابية
عبد العزيز جمال

تشهد البلاد في الوقت الحالي عاصفة ترابية واسعة النطاق ناجمة عن نشاط قوي للرياح المحملة بالرمال والأتربة، ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في مستوى الرؤية الأفقية واضطراب حركة الملاحة البحرية، وفقًا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وتستمر هذه التقلبات الجوية لمدة 48 ساعة، مع فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة في بعض المناطق.
 

تفاصيل العاصفة الترابية

أوضحت الهيئة أن سرعة الرياح تراوحت بين 40 و60 كيلومترًا في الساعة، وقد تتجاوز هذه المعدلات في بعض المناطق، ما أدى إلى إثارة كثيفة للأتربة والغبار، خاصة في المناطق المكشوفة والصحراوية.
 

احتياطات يجب اتباعها أثناء العاصفة الترابية

وتسبب ذلك في تراجع مستوى الرؤية الأفقية على الطرق الداخلية والصحراوية، إضافة إلى اضطراب الملاحة البحرية.

المناطق المتأثرة بالعاصفة

تمتد تأثيرات العاصفة الترابية على عدد كبير من المحافظات، وتشمل:

- السواحل الشمالية الغربية

- غرب القاهرة الكبرى

- الوجه البحري

- مدن القناة

- شمال الصعيد

- سيناء

- محافظة البحر الأحمر

ويتوقع امتداد تأثير العاصفة تدريجيًا إلى باقي أنحاء الجمهورية خلال ساعات النهار، ما يحتم الحذر على الطرق المفتوحة والمكشوفة.

اضطراب الملاحة البحرية

شهدت سواحل البحر المتوسط نشاطًا ملحوظًا للرياح، بلغت سرعتها 50–70 كيلومترًا في الساعة، مع ارتفاع الأمواج من 3.5 إلى 5.5 أمتار، ما أدى إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية وأثار خطرًا على الأنشطة البحرية.

موعد انتهاء العاصفة الترابية

أكدت الهيئة أن تأثير العاصفة سيبدأ في التراجع التدريجي نهاية يوم الثلاثاء، مع انخفاض سرعة الرياح وتحسن مستوى الرؤية الأفقية على معظم المناطق. 
 

العاصفة الترابية

ومن المتوقع أن تنتهي العاصفة بشكل كامل خلال الساعات الأولى من صباح الأربعاء، بالتزامن مع ابتعاد المنخفض الجوي المسؤول عنها وعودة الأجواء إلى حالة من الاستقرار النسبي.

فرص سقوط الأمطار المصاحبة

يرافق العاصفة الترابية تكاثر السحب الممطرة، وتوزع فرص سقوط الأمطار على النحو التالي:

-  أمطار متوسطة إلى غزيرة وقد تكون رعدية أحيانًا على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على جنوب الوجه البحري

- أمطار خفيفة على وسط سيناء ومدن القناة

- فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة مساءً على القاهرة الكبرى

وقد تصاحب بعض السحب الرعدية حبات برد مع حدوث ضربات برق في المناطق المتأثرة.

إرشادات الأرصاد خلال العاصفة

ناشدت الهيئة العامة للأرصاد المواطنين بضرورة اتخاذ التدابير الوقائية، وأبرزها:

- تجنب الوقوف أسفل اللوحات الإعلانية أو الأسطح غير الآمنة

- الابتعاد عن الأشجار وأعمدة الإنارة

- القيادة بهدوء على الطرق بسبب انخفاض مستوى الرؤية

- ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خاصة أثناء الليل

- الامتناع عن أي أنشطة بحرية أثناء العاصفة

نصائح لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية

وجهت وزارة الصحة والسكان مجموعة من الإرشادات للمواطنين الذين يعانون من الحساسية أو مشاكل في الجهاز التنفسي، وتشمل:

- البقاء داخل المنازل قدر الإمكان وعدم الخروج إلا للضرورة

- ارتداء الكمامات الواقية عند الخروج

- شرب كميات كافية من السوائل

- الالتزام بتناول أدوية الحساسية وفق تعليمات الطبيب

- غلق النوافذ بإحكام لمنع تسرب الغبار

- تجنب التدخين وكل ما قد يهيج الجهاز التنفسي

 

