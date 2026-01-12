قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل صادمة بشأن الحالة الصحية لـ الفنانة شيرين عبدالوهاب
بعد العاصفة الترابية .. الأرصاد تحذر من ظواهر جوية تضرب مصر خلال ساعات
أخبار التوك شو: انفراجة قوية مرتقبة في أسعار السيارات.. ومفاجأة فى طقس اليوم
الحكومة : إدخال منتجات جديدة بـ مصر للألومنيوم للتصدير عالميًا
مباحثات سياسية.. مصدر فلسطيني: وفد من حماس برئاسة خليل الحية يصل إلى القاهرة
ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. هل وصل الجرام 7000 جنيه؟
تحذير جوي .. عاصفة ترابية تضرب المحافظات | وتدهور الرؤية على الطرق
بلومبرج : ترامب يستعد للإعلان عن مجلس السلام لإدارة خطة غزة
بدء تصويت النواب لاختيار رئيس المجلس
كسر الإزاز ونط من الشباك | احتراق أتوبيس نقل عام في العمرانية .. صور
التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر
حماس تدعو السلطة للاستجابة للحظة التاريخية لترتيب الوضع الفلسطيني الداخلي
بعد العاصفة الترابية .. الأرصاد تحذر من ظواهر جوية تضرب مصر خلال ساعات

هاني حسين

عاصفة ترابية وبرودة.. أجواء غير مستقرة حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية، وتمر البلاد بموجة من عدم الاستقرار في الاحوال الجوية بدأت الجمعة الماضية.

كتل هوائية ومنخفض جوي 

وكشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين، مؤكدًا أن البلاد ستشهد تغير في الأحوال الجوية خلال هذه الفترة مقارنة بالأيام الماضية، وتحديدا على المناطق الشمالية.

وأضاف عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى، أن مصادر الكتل الهوائية تتغير، وهناك منخفض جوي، فالبلاد تشهد انخفاضات بدرجات الحرارة.

وأشار إلى أن درجة الحرارة العظمى تسجل بين 18 لـ 19 درجة، وأنه بسبب المنخفض الجوي سيكون هناك سحب، وأن هذا سيكوت معها أمطار، وأن الامطار اليوم بين متوسطة لـ غزيرة ورعدية في بعض المناطق بالسواحل الشمالية.

فرص سقوط أمطار 

 

وأوضح أنه مع هذه الأحوال الجوية متوقع سقوط حبات البرد، وأن الأحوال الجوية بالقاهرة قد تشهد أمطار خفيفة، لكن في فترة المساء، ولذلك على الجميع الحذر في أثناء الخروج من البيت في المساء.

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، تحذيرًا جويًا تشير خلاله إلى تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من ( القاهرة الكبرى-السواحل الشمالية- الوجه البحرى - مدن القناه-وسيناء-وشمال الصعيد).

عاصفة ترابية تضرب المحافظات

 

قالت هيئة الأرصاد، إن ذلك جاء نتيجة نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة، حيث تنخفض الرؤية الأفقية على بعض المناطق إلى أقل من ١٠٠٠ متر.

ناشدت هيئة الأرصاد، المواطنين بضرورة الحذر أثناء القيادة، وعدم الوقوف تحت المبانى المتهالكة، عدم الوقوف تحت اللوحات الإعلانية ، عدم الوقوف تحت الأشجار.

أشارت هيئة الأرصاد، إلى استمرار فرص الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون متوسطةتغزر أحياناً ومن المتوقع ان تمتد الى مناطق من شمال الوجه البحرى مع تقدم الوقت .

أمطار متفاوتة الشدة وأتربة عالقة

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، عن آخر مستجدات الحالة الجوية للطقس، تشير أنه اعتبارًا من الساعة الثانية ظهر اليوم السبت، رصدت الأقمار الصناعية، نشاط الرياح على عدد من المناطق، حيث تتراوح سرعتها بين 40 و60 كيلومترًا في الساعة، خاصة على السواحل الشمالية، والوجه البحري، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة، وسيناء، ومحافظة البحر الأحمر، وجنوب البلاد.

وأوضحت أن هذه الرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة، وقد تؤدي إلى تدهور مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق.

كما لفتت الأرصاد إلى استمرار فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد، مع اضطراب في حركة الملاحة البحرية بالبحر المتوسط خلال الساعات المقبلة.

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

