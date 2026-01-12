قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار التوك شو: انفراجة قوية مرتقبة في أسعار السيارات.. ومفاجأة فى طقس اليوم
الحكومة : إدخال منتجات جديدة بـ مصر للألومنيوم للتصدير عالميًا
مباحثات سياسية.. مصدر فلسطيني: وفد من حماس برئاسة خليل الحية يصل إلى القاهرة
ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. هل وصل الجرام 7000 جنيه؟
تحذير جوي .. عاصفة ترابية تضرب المحافظات | وتدهور الرؤية على الطرق
بلومبرج : ترامب يستعد للإعلان عن مجلس السلام لإدارة خطة غزة
بدء تصويت النواب لاختيار رئيس المجلس
كسر الإزاز ونط من الشباك | احتراق أتوبيس نقل عام في العمرانية .. صور
التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر
حماس تدعو السلطة للاستجابة للحظة التاريخية لترتيب الوضع الفلسطيني الداخلي
خاص .. بيراميدز يسعى لخطف صفقة الأهلي المنتظرة
أمطار غزيرة وبرق ورعد.. الأرصاد تحذر من أصعب ساعات في شتاء 2026

حالة الطقس
رشا عوني

تشهد الكثير من محافظات الجمهورية والمناطق سقوط أمطار غزيرة اليوم وسط موجة من البرد وانخفاض درجات الحرارة لنشهد أصعب ساعا في ليالي الشتاء. 

تحذير عاجل من الأرصاد

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط رياح على كافة الأنحاء، تتراوح سرعتها بين 40 إلى 55 كم/، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس الآن تشهد تقدم السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها فرص أمطار متفاوتة الشدة ثم تتقدم إلى المناطق الداخلية وتكون أقل شدة.

حالة الطقس اليوم 

أمطار غزيرة و رعدية اليوم

وأشارت إلى أن حالة الطقس تشهد فرص سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة، قد يصاحبها تساقط لحبات البرد على بعض المناطق.

٣ ظواهر جوية اليوم

وبحسب ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة الاثنين 12 يناير 2026، فهناك تقلبات جوية ملحوظة تشمل سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاطًا قويًا للرياح واضطرابًا شديدًا في الملاحة البحرية.

أماكن سقوط الأمطار بغزارة

وأوضحت الهيئة، أن البلاد ستشهد فرص سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على بعض مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وقد يصاحبها تساقط لحبات البرد في بعض المناطق.

كما أشارت إلى وجود فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري، وأمطار خفيفة على مناطق من وسط سيناء ومدن القناة قد تمتد مساءً بنسبة حدوث تقارب 20% إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

نشط قوي للرياح

وأضافت الهيئة أن الرياح تنشط على أغلب أنحاء الجمهورية بسرعات تتراوح ما بين 40 و55 كم/س، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، في حين تشهد سواحل البحر المتوسط اضطرابًا شديدًا في حركة الملاحة البحرية، مع سرعات رياح تتراوح من 50 إلى 70 كم/س، وارتفاع الأمواج من 3.5 إلى 5.5 أمتار.

الطقس شديد البرودة

وأكدت الهيئة، أن الطقس سيكون شديد البرودة في الصباح الباكر، مائلًا للدفء نهارًا، ثم شديد البرودة ليلًا، مع تكون الصقيع على المزروعات في مناطق من شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

الأرصاد تحذر من ضربات البرق

واختتمت الهيئة بيانها بإصدار تحذير هام من نشاط الرياح القوية وضربات البرق المصاحبة للسحب الرعدية في بعض المناطق، داعية المواطنين والجهات المعنية إلى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية المحتملة، ومتابعة التحديثات الرسمية الصادرة عن الهيئة أولًا بأول.

هتشتريها بكام بكرة؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

بعد أنباء مغادرة شيرين منزلها بصحبتها.. معلومات عن ياسمين شقيقة زينة

قلق في الأهلي بسبب إمام عاشور

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

أفعال محرمة في العشر الأواخر من رجب.. احذرها خلال الـ7 أيام المقبلة

تفاصيل مرعبة لإنهاء حياة الحاجة نفيسة على يد جارتها في سوهاج

صورة تهز واشنطن.. خامنئي يواجه ترامب بتمثال محطم ويتوعده بمصير الطغاة

طرق إستخراج قيد عائلى 2026

كيف تؤثر القهوة على صحتك؟.. فوائد علمية قد تفاجئك

جولدن جلوب .. أهم الجوائز واللحظات في النسخة 83 للحفل العالمي | صور

هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالة جريئة

حقيقة أم ذكاء اصطناعي.. رقص ويل سميث على مكسرات أحمد سعد| فيديوجراف

مصر تخلف توقعات القط نيمبوس.. عالمة أزهرية تكشف حقيقة تنبؤات الحيوانات

معمولي بوقوع شعري.. نانسي صلاح تكشف عن تعرضها للسحر ومحاربتها في الوسط الفني

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

