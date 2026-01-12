أمطار غزيرة وبرق ورعد.. الأرصاد تحذر من أصعب ساعات في شتاء 2026

تشهد الكثير من محافظات الجمهورية والمناطق سقوط أمطار غزيرة اليوم وسط موجة من البرد وانخفاض درجات الحرارة لنشهد أصعب ساعا في ليالي الشتاء.

تحذير عاجل من الأرصاد

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط رياح على كافة الأنحاء، تتراوح سرعتها بين 40 إلى 55 كم/، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس الآن تشهد تقدم السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها فرص أمطار متفاوتة الشدة ثم تتقدم إلى المناطق الداخلية وتكون أقل شدة.

حالة الطقس اليوم

أمطار غزيرة و رعدية اليوم

وأشارت إلى أن حالة الطقس تشهد فرص سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة، قد يصاحبها تساقط لحبات البرد على بعض المناطق.

٣ ظواهر جوية اليوم

وبحسب ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة الاثنين 12 يناير 2026، فهناك تقلبات جوية ملحوظة تشمل سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاطًا قويًا للرياح واضطرابًا شديدًا في الملاحة البحرية.

أماكن سقوط الأمطار بغزارة

وأوضحت الهيئة، أن البلاد ستشهد فرص سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على بعض مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وقد يصاحبها تساقط لحبات البرد في بعض المناطق.

كما أشارت إلى وجود فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري، وأمطار خفيفة على مناطق من وسط سيناء ومدن القناة قد تمتد مساءً بنسبة حدوث تقارب 20% إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

حالة الطقس

نشط قوي للرياح

وأضافت الهيئة أن الرياح تنشط على أغلب أنحاء الجمهورية بسرعات تتراوح ما بين 40 و55 كم/س، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، في حين تشهد سواحل البحر المتوسط اضطرابًا شديدًا في حركة الملاحة البحرية، مع سرعات رياح تتراوح من 50 إلى 70 كم/س، وارتفاع الأمواج من 3.5 إلى 5.5 أمتار.

الطقس شديد البرودة

وأكدت الهيئة، أن الطقس سيكون شديد البرودة في الصباح الباكر، مائلًا للدفء نهارًا، ثم شديد البرودة ليلًا، مع تكون الصقيع على المزروعات في مناطق من شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

الأرصاد تحذر من ضربات البرق

واختتمت الهيئة بيانها بإصدار تحذير هام من نشاط الرياح القوية وضربات البرق المصاحبة للسحب الرعدية في بعض المناطق، داعية المواطنين والجهات المعنية إلى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية المحتملة، ومتابعة التحديثات الرسمية الصادرة عن الهيئة أولًا بأول.